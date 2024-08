Come Peppone e don Camillo: il sindaco di Sommacampagna “sfida” il parroco.

Come Peppone e don Camillo: il sindaco di Sommacampagna “sfida” il parroco e la giostra degli aerei della Fiera di Sommacampagna sarà teatro di questa epica e simpatica “querelle”. Dopo settimane di anticipazione e scherzosi battibecchi, oggi sarà il giorno della resa dei conti tra due figure di spicco della comunità locale. Ebbene si, sono il parroco don Alessandro Martini, nato nel 1979, e il sindaco Fabrizio Bertolaso, classe 1976. L’appuntamento è per oggi martedì 27 agosto alle ore 16.

Entrambi noti per il loro spirito di competizione e la loro passione per le tradizioni del paese, il parroco e il sindaco hanno deciso di sfidarsi su uno dei simboli della festa, la celebre giostra degli aerei, una delle attrazioni più amate dai bambini e dagli adulti. La loro sfida è diventata rapidamente un evento, animando l’atmosfera della fiera con un misto di curiosità e tifo da parte dei cittadini.

Don Alessandro, con la sua innata energia e il carisma che lo contraddistingue, è determinato a dimostrare che la fede e lo spirito di comunità possono prevalere su tutto, anche in un’amicizia “competitiva”. Dall’altra parte, il sindaco Bertolaso, conosciuto per la sua dedizione al benessere del paese e per il suo carattere deciso, non è disposto a cedere il passo facilmente. La sfida promette di essere non solo un momento di divertimento, ma anche un’occasione per rafforzare i legami della comunità, ricordando a tutti l’importanza della collaborazione e del gioco di squadra.