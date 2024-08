Morto Rummonds, l’editore che portó la cultura della stampa a Verona.

È morto Gabriel Rummonds, l’editore di fama che portó la cultura della stampa a Verona, all’età di 93 anni. È scomparso a Seattle, negli Stati Uniti, dopo essere stato ricoverato in ospedale. Originario della California, Rummonds si trasferì a Verona, attratto dalla reputazione della città nel campo della stampa artistica.

Fino al 1988, lavorò instancabilmente nella sua tipografia, la Plain Wrapper Press. Rummonds era un uomo dalla mente vivace e creativa, e ha continuato a collaborare con altri editori fino alla fine della sua vita. La biblioteca civica di Verona conserva numerosi volumi pubblicati dalla sua casa editrice, a disposizione di chiunque desideri scoprire di più su questo grande tipografo.

Tra le sue opere, il libro “Verona, and its Rivers” di John Ruskin, dedicato alla città. Rummonds lasciò Verona per tornare negli Stati Uniti, risentito dal rifiuto della sua richiesta di cittadinanza italiana, negata per “mancanza di motivazioni”.