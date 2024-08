“La salute nel movimento”: il comune di Verona porta in palestra gli over 60. Quando e dove.

Ritorna l’atteso appuntamento con “La Salute nel Movimento“, il progetto del Comune di Verona che ogni anno porta in palestra centinaia di over 60. Realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell’Università di Verona, aderisce alla rete italiana dell’Oms “Città Sane“. È indirizzato alla promozione di stili di vita sani nella popolazione adulta ed anziana, per la quale l’esercizio fisico rappresenta un elemento fondamentale.

Prevede l’organizzazione di corsi in palestra, da ottobre 2024 a maggio 2025, con attività pensate per gli over 60 in stretta collaborazione con le Circoscrizioni cittadine. Nel mese di settembre 2024 si aprono le iscrizioni ai corsi di ginnastica. Gli utenti, prima di iniziare le attività, vengono sottoposti ad una valutazione clinico-funzionale per conoscerne lo stato di salute, decidere eventuali ulteriori accertamenti e per orientare l’attività didattica degli insegnanti.

A chi interessa.

Persone over 60, con facoltà di iscrizione a partire dai 55 anni.

Come.

Per le iscrizioni è necessario presentarsi presso le sedi sottoindicate e per informazioni contattare le associazioni sportive.

Costi.

Costo annuo: 115 euro.

Iscrizione: 6 euro.

Puoi vedere i dettagli anche nel volantino.

Dove.

Circoscrizione 1^.

Lunedì 23.09.2024 c/o piazza Mura Gallieno, 3 – dalle 9.15 alle 13.00.

CUS Verona – tel. 045 8425170 – 045 8425151.

Circoscrizione 2^.

Mercoledì 25.09.2024 c/o Sede UISP – via Villa, 25 – dalle 9.15 alle 13.00.

Martedì 01.10.2024 c/o Sede UISP – via Villa, 25 – dalle 9.15 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00.

Circ. UISP Verona tel. 045 8348700 – cell. 348 5534269 – e-mail: verona@uisp.it.

Circoscrizione 3^.

c/o Sala Consiliare – via Sogare, 3.

Giovedì 19.09.2024 dalle 9.00 alle 13.00 (per palestre Don Milani piccola – Vilio).

Giovedì 19.09.2024 dalle 14.30 alle 17.30 (per palestre PALA AGSM AIM – Chiot).

Venerdì 20.09.2024 dalle 9.00 alle 13.00 (per palestre Maritati – Pertini – Dall’Oca Bianca).

Venerdì 20.09.2024 dalle 14.30 alle 17.30 (STEPS per palestre Maritati – Dall’Oca Bianca – Sale Conferenze Stadio – Borgo Nuovo – Chievo – Auditorium Saval).

CUS Verona – tel. 045 8425170 – 045 8425151 e ASD Gioco e Sport. cell. 347 7055909. mail: giocoesport@virgilio.it.

Circoscrizione 4^.

Lunedì 30.09.2024 c/o Sala Consiliare – via Tevere, 38 – dalle 9.15 alle 13.00.

ASD Zeta Dieci Verona – cell. 393 0504118 – e-mail: zetadieciverona@gmail.com.

Circoscrizione 5^.

Lunedì 16.09.2024 c/o Sala civica di Cadidavid – piazza Roma, 6 – dalle 9.00 alle 12.00.

Martedì 17.09.2024 c/o Sala Consiliare – via Benedetti, 26 B – dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle .17.30.

Mercoledì 18.09.2024 c/o Sala Consiliare – via Benedetti, 26 B – dalle 9.00 alle 13.00.

ASD Pallavolo Antares – cell. 320 0652758 – e-mail: info@pallavoloantares.it.

Circoscrizione 6^.

Martedì 24.09.2024 c/o Centro Tommasoli – via Perini, 7 – dalle 9.15 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00.

Circ. UISP Verona – tel. 045 8348700 – cell. 348 5534269 – e-mail: verona@uisp.it.

Circoscrizione 7^.

Lunedì 30.09.2024 – c/o Centro di Comunità Porto San Pancrazio – via Stoppele, 10 – dalle 14.30 alle 17.30.

ASD Zeta Dieci Verona – cell. 393 0504118 – e-mail: zetadieciverona@gmail.com.

Circoscrizione 8^.

Mercoledì 02.10.2024 – c/o Centro d’Incontro Montorio – piazza delle Penne Nere, 2 – dalle 9.00 alle 13.00.

Circ. SSD ProgettoxGioco – cell. 328 3056785 – e-mail: ortolaniandrea64@gmail.com.