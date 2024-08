“Insieme tra musica e parole”: il nuovo progetto per imparare a suonare e cantare.

E’ il progetto “Insieme tra musica e parole” promosso dall’associazione Musica Solidale Onlus, per imparare a suonare uno strumento. Ci sarà anche la possibilità di attivazione anche di corsi di lettura espressiva e di coro. il 30 agosto ai Giardini di Santa Toscana e il 6 settembre alla Scuola Primaria “Gregorio Segala”, due incontri-concerto per presentare Musica Solidale Lab, nuovi spazi di formazione che hanno come protagonista la musica.

Dal prossimo ottobre negli spazi di formazione Musica Solidale Lab, nelle sedi in Valverde in via Poloni 16 e a Borgo Trento in via Gian Battista da Monte 1, darà la possibilità a tutti, privilegiando i giovani, di imparare a suonare uno strumento, con l’attivazione anche di corsi di lettura espressiva e di coro.

Per la massima inclusione sociale, per le famiglie in difficoltà vi è la possibilità di lezioni gratuite e di avere uno strumento in prestito.

Le peculiarità del progetto, grazie al supporto della Circoscrizione 1^, saranno presentate alla cittadinanza in due incontri programma, con inizio sempre alle 18.30: venerdì 30 agosto ai Giardini di Santa Toscana e venerdì 6 settembre nel cortile della Scuola Primaria “Gregorio Segala”.

Insieme tra musica e parole.

Il progetto prevede di utilizzare la musica come strumento di dialogo interculturale e inclusione sociale, privilegiando il fare musica insieme attraverso la pratica in orchestra e coinvolgendo le famiglie con occasioni di incontro e socializzazione. Durante le due serate, oltre alla lettura di poesie e all’esecuzione di alcuni brani musicali da parte di insegnanti e allievi, verrà data la possibilità a grandi e piccini di poter provare alcuni strumenti.

L’associazione Musica Solidale onlus. Centro nord sud

L’associazione Musica Solidale onlus è attiva da anni in vari paesi dell’Africa sub sahariana con progetti di microcredito femminile, sostegno scolastico e assistenza sanitaria e ha inaugurato nel 2022 in Togo, a Kpalimè, la scuola “Musique Solidaire”, che offre corsi gratuiti di danza, percussioni, chitarra e teoria musicale. Nella scuola vengono organizzati anche corsi di tastiera per ragazzi e ragazze ipovedenti e recentemente sono stati attivati anche corsi di poesia.

Il successo della scuola di Kpalimè, diventato oggi anche un luogo di aggregazione e integrazione sociale per i ragazzi della comunità locale, ha spinto i fondatori di Musica Solidale Alberto Ambrosini e Pamela Coassin ad aprire la sede in Valverde dove poter accogliere tutti coloro che vogliono avvicinarsi al meraviglioso mondo della musica e dell’arte.