Cristina D’Avena canta con i Gem Boy al parco Sigurtà per l’evento fantasy Cosplay

Cristina D’Avena canta con i Gem Boy al parco Sigurtà per l’evento fantasy dell’anno: è il Magico Mondo del Cosplay.

Cristina D’avena nel Magico Mondo del Cosplay: l’evento fantasy top dell’anno, è al Parco Giardino Sigurtà sabato 31 agosto e domenica 1° settembre. Nello scenario da fiaba del Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio, si terrà la 18esima edizione dell’evento dedicato agli appassionati di fumetti e del mondo fantasy. Magico Mondo del Cosplay vedrà ospiti, sfilate, animazione e musica con Giorgio Vanni & i Figli di Goku. Special Guest: Ammiraglio Max e Cristina D’Avena con i Gem Boy. Speciale biglietto-cosplayer a 5 euro e sono aperte on-line le iscrizioni alle sfilate in cosplay.

L’evento fantasy compie 18 anni.

Sabato 31 agosto e domenica 1° settembre si svolgerà al Parco Giardino Sigurtà uno degli eventi più amati e attesi del calendario eventi 2024 del Parco: il Magico Mondo del Cosplay che quest’anno diventa maggiorenne.

La manifestazione, che ormai è diventata un punto di riferimento nazionale, è giunta, infatti, alla diciottesima edizione e attira migliaia di cosplayer che interpretano i personaggi dei fumetti, dei cartoni animati e della fantasia, riproducendone nel dettaglio gli abiti, il trucco, gli accessori e le movenze.

Cosplay.

“Cosplay”, infatti, è il termine che denota la moda giapponese che sta prendendo sempre più piede e che è nato dall’unione di due parole inglesi “costume” (costume) e “player” (attore) e quindi si può tradurre come “recitare in costume”.

Photoset.

Scorci meravigliosi del parco permettono di fare fantastici photoset: tra il Labirinto, i romantici specchi d’acqua, il Grande Tappeto Erboso, gli angoli ombreggiati tra i boschi e fioriture del periodo, come ninfee, dalie e rose, i cosplayer potranno ambientare le fotografie in favolose scenografie.

Ospiti: Cristina D’Avena con i Gem Boy.

Per l’edizione 2024 vi saranno nei 60 ettari del Parco – Giardino momenti di animazione con la crew di Think Comics, giochi, quiz, parate, raduni e tanta musica con il concerto di Giorgio Vanni & i Figli di Goku, Special Guest: Ammiraglio Max, in programma sabato 31 agosto alle ore 19 e con il concerto di Cristina D’Avena con i Gem Boy di domenica 1° settembre alle ore 19.30.

Madrina: Giorgia Vecchini, la cosplayer veronese.

Sul main stage, oltre ai trascinanti live che faranno cantare e ballare il pubblico con le sigle più conosciute dei cartoni animati, vi saranno nel pomeriggio di domenica 1 ° settembre le sfilate in costume cosplay per grandi e piccoli condotte dalla madrina dell’evento, Giorgia Vecchini, cosplayer veronese di fama internazionale presente sin dalla prima edizione della manifestazione al Parco Sigurtà.

Altri ospiti.

Non mancheranno gli show dei Cartoonici, cover band delle sigle di cartoni animati e anime dagli anni ‘80 ad oggi, e di Disneiamo, performance musicale e interattiva che ripercorre i grandi classici del cinema d’animazione dal 1937 a oggi, interpretati da Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini.

Biglietto speciale per i Cosplayer.

È già possibile acquistare il biglietto speciale per i cosplayer sul sito www.sigurta.it nella sezione dedicata. Il costo del biglietto-cosplayer acquistato online sarà di 5,00 € (anziché 18,00 €) solo per chi entrerà al parco completamente vestito in abiti cosplay e permetterà l’ingresso per entrambe le giornate dell’evento.

Invece, per chi preferisse acquistare il biglietto-cosplayer in loco, sarà disponibile il ticket alla biglietteria del parco, al costo di 5,00 € per ciascuna giornata dell’evento.

Il Parco sarà regolarmente aperto al pubblico e per i visitatori che non indosseranno i costumi cosplayer il costo di entrata sarà di euro 18,00. Tutti i servizi come ristorazione, circolazione del trenino panoramico e noleggio golf-cart e biciclette saranno attivi.

Programma di sabato.

Programma di domenica.

Informazioni su https://www.sigurta.it/eventi-parco/magico-mondo-del-cosplay-2024 https://www.facebook.com/events/420820460365072?active_tab=about per conoscere i dettagli e il regolamento della giornata.