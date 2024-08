Catamarano affonda nel Garda, due naufraghi salvati dalla Guardia costiera

Catamarano capovolto affonda nella acque del lago di Garda, salvati dalla Guardia costiera i due naufraghi, turisti tedeschi.

Catamarano capovolto sul Garda, due naufraghi salvati dalla Guardia costiera. È giunta intorno alle 14.40 di oggi, lunedì 26 agosto, la segnalazione alla Guardia Costiera del lago di Garda da parte di una turista tedesca che, dalla costa di Moniga del Garda con il proprio binocolo, aveva notato un catamarano capovolto nelle acque lacustri antistanti Sirmione, poi perso di vista per l’altezza delle onde.

Immediato l’invio in zona di una unità navale della Guardia costiera, che dopo circa 40 minuti di

ricerca avvistava i due naufraghi, di nazionalità tedesca, di 45 e 50 anni, in balia delle onde del lago agitato a oltre un km e mezzo dalla punta a nord ovest di Sirmione, ormai stremati e recuperati prontamente a bordo del mezzo di soccorso. Mentre il catamarano, capovolto e quasi in procinto di

affondare, veniva lasciato alla deriva e segnalato con un avviso ai naviganti dalla Sala Operativa della Guardia Costiera. I due naufraghi venivano, quindi, trasportati dal mezzo di soccorso a Moniga, dove sbarcavano senza ulteriore necessità di assistenza sanitaria.