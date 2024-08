I temporali arrivano in provincia di Verona, grandinata in Valpolicella

Temporali e grandine in provincia di Verona.

Dopo il gran caldo degli ultimi giorni, erano annunciati, e i temporali sono arrivati anche in provincia di Verona dopo aver colpito la Lombardia e il bresciano. Nel tardo pomeriggio una violenta grandinata è caduta in particolare tra la Lessinia e la Valpolicella, con chicchi grandi come palline da golf.

Nelle prossime ore, secondo gli esperti, altri temporali potrebbero colpire altre zone della provincia di Verona, in attesa, ne prossimi giorni, del ritorno dell’anticiclone.