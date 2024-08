Temporale con violentissima grandinata nel Bresciano, sfiorata la provincia di Verona.

Dopo giorni di gran caldo e temperature elevate, un violentissimo temporale si è abbattuto nella mattinata di oggi, lunedì 26, su diverse zone della provincia di Brescia, sfiorando la provincia di Verona.

La pioggia, accompagnata da una grandinata con chicchi grandi come arance, ha cominciato a cadere verso le 7.30 in Franciacorta, dove si sono registrati i danni maggiori, per poi spostarsi verso la città di Brescia. In poco più di trenta minuti, sono caduti qualcosa come 50 litri d’acqua per metro quadrato. Moltissimi gli interventi dei vigili del fuoco.

La grandine ha rotto i vetri e ammaccato le carrozzerie di molte auto in particolare nella zona di Rovato, dove si segnalano anche tegole e coppi per strada. Danni alle auto anche lungo l’autostrada A4. Il temporale ha poi perso lentamente forza, senza riuscire ad arrivare nel Veronese.