Torna piena di novità l’antica fiera di Sommacampagna: il programma completo.

Dal 23 al 27 agosto, l’Antica Fiera tornerà ad animare le vie e le piazze di Sommacampagna, con un programma ricco di appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età.

Nelle giornate di fiera, Piazza della Repubblica ospiterà il luna-park, mentre piazza Castello, piazza Roma e piazza Donatore saranno animati da spettacoli e concerti. In piazza Carlo Alberto infine i tradizionali stand enogastronomici del Comitato Benefico Sommaviva. E ancora la “Pizza Sotto le stelle” al cortile del Centro Noi, e le serate di ballo liscio e latino americano.

Non solo spettacoli ma anche eventi sportivi, escursioni a piedi, in bicicletta e a cavallo animeranno il territorio. Mentre per gli amanti dell’arte saranno visitabili le mostre a Villa Venier e nella chiesa di San Rocco.

Confermata anche la manifestazione “Sport & Gioco”, la domenica agli impianti di via Bassa e l’attesissimo concorso madonnaro, giunto alla sua 39ª edizione. Villa Venier ospiterà il lunedì della fiera, la mattinata dedicata al mondo agricolo, con “La campagna in villa”.

Il piatto tipico della Fiera, la trippa, sarà protagonista dell’anteprima fiera, giovedì 22, con una serata di degustazione accompagnati dalle note della musica popolare dell’allegra Perianeta. Poi ci sarà il 20° concorso della trippa, il sabato sera, al Circolo Anziani, dove dieci concorrenti si sfideranno il titolo di miglior preparatore di trippa.

Torna inoltre, domenica sera, la manifestazione “I love my butcher”, serata di degustazione di piatti di carne organizzata in collaborazione con Macelleria Povolo. Anche in questa occasione il coro “La Perianeta” ci intratterrà con allegria. L’incasso della serata sarà devoluto in beneficenza.

Il programma–

L’Antica Fiera di Sommacampagna aprirà venerdì 23 agosto alle 19, con il tradizionale concerto campanario nella Chiesa di San Rocco. Alle 19.15 è prevista la cerimonia di inaugurazione dell’Antica Fiera, con corteo tra le vie del centro, guidato dal Corpo Bandistico di Sommacampagna che, alle 21 si esibirà in piazza Castello. Il concerto sarà aperto dall’esibizione della “Mix Band”

In piazza Castello troveremo ogni sera uno spettacolo, dal teatro, alla musica, all’arte acrobatica, in un preciso crescendo: dopo il tradizionale concerto del Corpo Bandistico di Sommacampagna, si continua sabato con lo spettacolo “Le allegre comari” messo in scena da Teatro Immagine. Domenica è internazionale, con Gipsy Orkestar con Eusebio Martinelli, una serata all’insegna dell’energia, della tradizione balcanica e gitana. Il lunedì della fiera sarà dedicato alla Cerimonia di consegna delle benemerenze; martedì, grande chiusura con lo spettacolo acrobatico “Terra!” di CircoVolante.

La musica ci accompagnerà anche in piazza Roma, piazzetta Gidino, piazza Donatore e agli impianti sportivi comunali. Mentre piazza Carlo Alberto ospiterà serate di ballo liscio e latino americano. Venerdì 23 agosto si esibirà Patty Stella, sabato 24 serata latino americana con DanzaSI; domenica 25 torna Susanna Pepe. E ancora lunedì l’orchestra Ornella Nicolini. Mentre nella serata di chiusura si esibirà invece il New Group Michele.

Le mostre.

Antica Fiera è mettere in mostra: prodotti artistici, prodotti della campagna, la nostra storia e le nostre attività economiche. Alla mostra missionaria, presso il Centro Anziani, sarà possibile trovare ricami, tessuti, manufatti, opere delle sapienti mani delle donne. ça mostra “Note d’oro – 50 anni di musica insieme”, un viaggio nella storia del corpo Bandistico di Sommacampagna, sarà ospitata nella chiesa di S. Rocco. Nelle sale di Villa Venier troverà invece spazio la mostra “Grazie Maestre”, dedicate a due artisti molto conosciuti a Sommacampagna, Luciano Olioso e Stefano Fasoli che recentemente ci hanno lasciato.

Escursioni.

Escursioni a piedi, in bicicletta e a cavallo, a cura di associazioni del territorio. Tutte le sere alle 18 il maneggio Ciccio’s Ranch propone passeggiate a cavallo”. Orme leggere propone invece “A Passo lento – storie di alberi” martedì 27 alle ore 18. Domenica 25 agosto, alle 18.30 il CTG ci accompagnerà alla scoperta del territorio con “Sommacampagna. Correva l’anno 1803: un territorio, la sua storia, le sue tradizioni. Sabato e lunedì alle 9.30 Bike Experience ci porterà in e-bike alla scoperta delle Terre del Custoza.

Sport.

Antica Fiera di Sommacampagna è anche sport. Dal torneo di bocce, al Memorial The Benson sabato 26 agosto alle ore 16. Dal 4° Gran Premio Antica Fiera di Sommacampagna, manifestazione ciclistica agonistica rivolta agli amatori, al 29° cronometro sociale Cicloamatori AVIS Sommacampagna. Dalla finale del torneo di tennis maschile e femminile alla 72a Medaglia d’Oro Fiera di Sommacampagna. E l’atteso “Sport e gioco”, un pomeriggio dedicato alle associazioni sportive di Sommacampagna agli impianti di via Bassa, con la presenza del ludobus. La domenica sportiva si concluderà, sempre agli impianti sportivi, con Turbo-dizel, un divertente spettacolo di Teatro Moro Vicenza.

Concorso Madonnari.

Il 39° concorso di disegno madonnaro colorerà di allegria via Ospedaletto, con le bellissime opere dei nostri più giovani concittadini. Organizzato in collaborazione con il Comitato Genitori di Sommacampagna e con il Centro Giovanile Noi La Quercia. In attesa delle premiazioni, intratterrà il pubblico la simpatica maga Gaia.

Attività per bimbi.

Bambine e bambini che saranno protagonisti il lunedì mattina de “La campagna in villa”. Dai frutti, agli animali, ai prodotti trasformati. Il mercato, animali della fattoria, le api, macchine agricole, laboratori arricchiranno la giornata dedicata al mondo agricolo. Le mucche portate dai fratelli Povolo, i cavalli di Ciccio’s Ranch, i pony dello Sporting club Il Paradiso di Caselle, il laboratorio di botanica e il laboratorio di formaggio vi aspettano per trascorrere una piacevole mattinata al parco.

Per la gioia di bambini e bambine, inoltre, nelle serate di sabato 24 e domenica 25, in Via Gidino ospiteremo un bellissimo ludobus, ricco di giochi a disposizione di tutti.

Premiazioni.

Con la cerimonia di consegna di premi e benemerenze, lunedì sera verranno premiate ditte importanti per il territorio ma anche sportivi e persone che hanno dedicato la vita al sociale. In questa serata saranno anche attribuiti i premi ai migliori peschicoltori dell’anno.

Sindaco vs Parroco: la sfida.

Tornerà l’attesa sfida sulla giostra degli aerei tra sindaco e parroco di Sommacampagna, iniziativa nata da un’idea del parroco nel 2021, che diverte cittadini e cittadine di tutte le età. L’appuntamento è per martedì alle ore 16.

Chiusura: i fuochi.

I fuochi pirotecnici del martedì sera chiuderanno poi la fiera 2024, dando l’arrivederci al 2025.