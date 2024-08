C’è Domingo in Arena, flash mob e proteste in piazza Bra

Flash mob in piazza Bra a Verona contro la presenza di Placido Domingo in Arena: il tenore è accusato di molestie sessuali.

Un flash mob di protesta si è svolto davanti all’Arena di Verona, poche ore prima dell’inizio dell’evento “La Noche Española”, che vede protagonista il tenore spagnolo Placido Domingo. I manifestanti hanno denunciato le accuse di molestie che in passato hanno coinvolto l’artista, esponendo uno striscione con la scritta “Tommasi & Gasdia fuori Domingo dall’Arena”, rivolgendosi al sindaco di Verona e alla sovrintendente della Fondazione Arena. Il sindaco Tommasi, intervistato sul caso, ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nel rafforzare i servizi antiviolenza e promuovere la sensibilizzazione sul tema.

“Sulla “questione Domingo” – ha detto Tommasi, interpellato dal quotidiano Domani – c’è stato un ampio confronto anche all’interno dell’amministrazione sia con le assessore e anche con le consigliere comunali, e l’orientamento, a fronte di mancate reali denunce, è stato quello di non ergerlo a caso simbolo, ma di vigilare invece sui tanti fenomeni di violenza che accadono tutti i giorni e di agire per attivare nelle cittadine e nei cittadini, in particolare nelle giovani generazioni, una reale e diffusa riflessione collettiva e un movimento culturale al riguardo”.