Sabato si corre l’Asics Trail delle Mura: attenzione alla viabilità

Sabato si corre l’Asics Trail delle Mura: attenzione a come cambia la viabilità.



Sabato 31 agosto, a Verona si corre o si cammina con l’Asics Trail delle Mura, il percorso dedicato alla storia di Verona: partenza alle 20:30 da piazza San Zeno. Gli appassionati di sport e storia potranno scegliere tra due percorsi: una gara competitiva di 17 km e una Family Night Trail non competitiva di 8 km. L’evento, organizzato da Vrm Team Asd con il patrocinio del comune di Verona, offre un mix unico di sport e cultura attraverso i luoghi più iconici della città. La gara attraversa il centro storico, passando per Castelvecchio, Forte San Mattia e altre attrazioni storiche, fino a tornare a piazza San Zeno. La Family Night Trail è adatta a tutti e non richiede certificati medici. Dopo la corsa, è previsto un punto ristoro per tutti i partecipanti. Per dettagli e iscrizioni, visitate il sito dell’evento o il Verona Marathon Hub.

Un percorso per riscoprire la storia delle mura veronesi.

Il percorso di Asics Trail delle Mura riflette in pieno le caratteristiche di un trail urbano, che si dipana su un itinerario con strade asfaltate e tratti di sterrato. Ma anche scalinate e sentieri dove a fare da guida saranno le imponenti mura veronesi.

La prima parte.

Lunga un paio di chilometri, è disegnata all’interno del centro storico. Partendo dalla Basilica di San Zeno, i partecipanti attraverseranno Castelvecchio e il suo ponte sull’Adige fino ad arrivare a San Giorgio in Braida, dove ammirare la splendida cupola rinascimentale mentre su Verona scenderà la notte estiva.

Secondo tratto.

Si correrà invece lungo le “lasagne” austriache, viottoli pavimentati con ciottoli e pietre, a tratti piuttosto ripidi. Le strette strade militari, protette da alti muri, servivano per accedere ai forti sulle colline e oggi mantengono un fascino d’altri tempi.

Da li si salirà a Forte San Mattia e alla sorgente Sommavalle, la fontana probabilmente di epoca romana, posta nella zona più alta della Valdonega. E poi una discesa tra gli ulivi in Valpantena, in direzione di Quinto, porterà sulla Castellana e a Castel San Felice.

I partecipanti correranno quindi all’esterno delle mura accanto all’opera Don Calabria e risaliranno all’interno dello splendido Parco delle Mura, Patrimonio Unesco.

Terza parte del percorso.

Giunti ai piedi degli imponenti bastioni austriaci, un’opera di fortificazione tra le meglio conservate d’Europa, la lunga discesa verso le scalette che da Castel San Pietro portano al fiume Adige. A questo punto saranno le luci della città ad accompagnare i partecipanti fino al ritorno a Piazza San Zeno, attraversando Ponte Pietra, il più antico ponte veronese, Torre della Catena e Porta Fura.

Viabilità e limitazioni al traffico.

Divieto di transito.

Dalle ore 15 alle ore 24 del giorno 31 agosto 2024, in vicolo Abazia.

dalle ore 15 del 31 agosto alle ore 1 del 1 settembre 2024, nelle diramazioni di piazza Pozza e via Porta San Zeno, eccetto i veicoli del Tpl.

Dalle ore 18.30 alle ore 22.30 del 31 agosto 2024, ad esclusione dei mezzi dei partecipanti e dei mezzi dei clienti diretti al ristorante Re Teodorico, nel piazzale di Castel San Pietro.

Dalle ore 13 del 31 agosto alle ore 1 del 1 settembre 2024, in lungadige Panvinio, di fronte il civico 39.

Dalle ore 20.45 alle ore 23 del 31 agosto 2024, dall’incrocio di via Da Vico all’altezza di via Pontida.

Dalle ore 20 fino a termine esigenze del 31 agosto 2024, in lungadige San Giorgio e Regaste San Zeno.

Dalle ore 20 alle ore 24, e per il tempo strettamente riservato al passaggio dei partecipanti, del 31 agosto 2024, nelle seguenti vie e piazze.

Piazza San Zeno, piazza Pozza, via Lenotti, via Scarsellini, via San Giuseppe, piazza Portichetti. Rigaste San Zeno, via San Zeno in Oratorio, Largo Don Bosco, corso Castelvecchio (corsia lato Adige da Largo Don Bosco al Ponte di Castelvecchio). Ponte Castelvecchio, lungadige Campagnola (corsia lato Adige), lungadige Matteotti (corsia lato Adige da Ponte della Vittoria a via Prato Santo ).

Lungadige Matteotti (da via Prato Santo a Ponte Garibaldi), lungadige San Giorgio. piazzetta San Giorgio, via Breccia San Giorgio, via Santo Stefano, via Regaste Redentore, via Breccia San Giorgio. via Tirapelle, Salita del Monte Carmelo, attraversamento viale dei Colli, via Donati, via San Mattia. via Santa Giuliana, via Sommavalle, via Bonuzzo Sant’Anna, via Toricelle, via Sottocastello.

Strada Castellana, attraversamento via Caroto, via San Zeno in Monte, vicolo Castel San Felice, piazzetta Nazareth. via Nazareth, via Fontane di Sopra, vicolo San Pietro, via Castel San Pietro. attraversamento via Regaste Redentore, Ponte Pietra, via Ponte Pietra, via Cappelletta, via Pigna, via San Mamaso. via Sant’Egidio, via Cadrega, piazzetta Ottolini, via Dietro Santa Eufemia. via Seghe Santa Eufemia, lungadige Panvinio, via Diaz.

Ponte della Vittoria, lungadige Campagnola, lungadige Cangrande. Strada dell’alzaia Tolo Da Re, Ponte Catena, via Porta Catena, via Torretta, attraversamento via Pontida, vicolo Abazia e piazza San Zeno.