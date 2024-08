“E così sia”, riapre l’Amen sulle Torricelle: residenti esasperati e disperati.

Dopo la chiusura di dieci giorni su disposizione del questore di Verona, il bar panoramico Amen sulle Torricelle, ha riaperto i battenti. Questa notizia ha già suscitato preoccupazioni tra i residenti della zona, che temono il ritorno dei disturbi legati a schiamazzi e comportamenti molesti da parte dei frequentatori del locale.

Ironia della sorte, il nome “Amen” contrasta con la filosofia dei proprietari, i padri stimatini, i quali si sono sempre professati promotori della filosofia del “Il silenzio è musica e armonia”. Un cartello all’interno del vicino santuario ribadisce appunto questo concetto.

L’Amen ha riaperto le porte ai suoi aficionados proprio ieri sera, inaugurando la riapertura con un evento dal titolo caliente: la “Noche Latina”. Di conseguenza, i cittadini che vivono nelle vicinanze sono veramente esasperati ma anche disperati al pensiero di ciò che potrebbe succedere nuovamente.

Non sono solo la musica ad alto volume fino a notte inoltrata, gli schiamazzi o le risse a preoccupare, ma anche il problema dei parcheggi, che spesso vengono occupati in maniera selvaggia. Poi al mattino al posto delle macchine, a quanto pare, i residenti trovano tracce della “notte brava” poco gradite come pipì, vomito e altri “regalini“. Nonostante la presenza da sette anni di un comitato di residenti impegnato a migliorare la situazione, sembra che poco sia cambiato fino a ora.