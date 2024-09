“Verona weekend”: cosa fare in città e provincia nel fine settimana da venerdì 27 a domenica 29 settembre.

“Verona weekend”: se vi state chiedendo cosa fare in questo fine settimana dal 20 al 22 settembre a Verona, ecco qualche idea. Con settembre al termine, le iniziative culturali e ricreative non mancano a Verona e dintorni. Ecco alcune attività ed eventi a Verona per questo weekend, da venerdì 27 a domenica 29 settembre.

Concerto Claudio Baglioni – Arena di Verona.

Ultima occasione per assistere al tour “aTUTTOCUOREplus ultra” di Claudio Baglioni: venerdì 27 e sabato 28 settembre all’Arena di Verona. Questi concerti celebrano l’anniversario del suo legame con l’Arena prima di salutare le grandi arene outdoor.

Festival della Ceramica – Quartiere di San Zeno.

Sabato 28 e domenica 29 settembre, torna il Festival con oltre cinquanta maestri ceramisti italiani e internazionali che esporranno le loro opere nella piazza di San Zeno.

Fiera del Riso – Isola della Scala.

C’è tempo fino al 13 ottobre per gustare un’ampia varietà di piatti a base di riso, accompagnati da musica e spettacoli. Re della festa il celebre riso Nano Vialone Veronese IGP.

Concorso Nazionale della Birra Artigianale – Soave.

Nel cortile del palazzo Comunale di Soave, dal 27 al 29 settembre, ecco la seconda edizione del Concorso. L’evento per gli appassionati di birra e buon cibo. Degustazioni di alcune delle migliori birre artigianali italiane.

Riccardo Cocciante in Concerto – Arena di Verona.

Domenica 29 settembre alle 21, Cocciante in concerto all’Arena di Verona per celebrare il 50esimo anniversario dell’album “Anima”. Il cantautore ripercorrerà la sua carriera musicale in uno scenario emozionante.

“Aspettando l’ottobre Rosa”: nota soprano in concerto a Rizza. L’Associazione Anas propone a Rizza “Aspettando l’Ottobre Rosa – Musica e Prevenzione”, un evento speciale che unisce la musica alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno. L’appuntamento è sabato 28 settembre alle ore 20:45 al teatro di Rizza, a Verona

Palio del Vino e dei Sapori – Negrar di Valpolicella.

Il 28 e 29 settembre, Negrar ospita questo evento enogastronomico dedicato alla promozione dei migliori prodotti del territorio. Diciassette cantine locali partecipano con i loro vini, tra cui Amarone, Recioto e Valpolicella. Il programma.

Verona Oktoberfest – San Giovanni Lupatoto.

Fino a sabato 28 settembre, San Giovanni si trasforma in una piccola Baviera per vivere l’atmosfera e le tradizioni dell’Oktoberfest tedesco, tra birra, cibo e musica tipica.

Il Campo delle Zucche – Flover Farm Bussolengo.

Dal 28 settembre al 31 ottobre, alla Flover Farm di Bussolengo, prende il via l’evento autunnale con giochi, animazioni e tantissime attività per famiglie e bambini, il tutto in un coloratissimo campo di zucche.

Antica Fiera di San Michele – Calmasino di Bardolino.

Domenica 29 settembre una festa tradizionale che celebra il Santo Patrono del borgo, con stand enogastronomici e prodotti tipici locali, tra cui il vino del territorio.

International Salieri Circus Award – Teatro Salieri, Legnago.

Dal 26 al 30 settembre la quarta edizione dell’evento che unisce le arti circensi alla musica sinfonica, dando vita a uno spettacolo molto suggestivo.

Concerto sinfonico – Chiesa di Santa Maria Maggiore, Bussolengo.

Sabato 28 settembre, per celebrare i 250 anni dalla consacrazione della Chiesa di Santa Maria Maggiore a Bussolengo, il concerto sinfonico con il Coro Polifonico Cremonese e l’orchestra “I Musici di Santa Cecilia di Verona”.

“L’Incognita” di Goldoni – Teatro Nuovo, Verona.

Fino a sabato 28 settembre, la commedia meno nota di Carlo Goldoni. Il cast femminile porta in scena una trama avvincente e dinamica.

Se Morricone fosse nato chitarrista – Castello di Montorio.

Sabato 28 settembre, un concerto unico nel suo genere: “Se Morricone fosse nato chitarrista”, ideato dal musicista Gregorio Castellani. Le più famose colonne sonore del maestro Morricone verranno reinterpretate con l’accompagnamento della chitarra.

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi – Grezzana.

Sabato 28 settembre, le famose “boutique a cielo aperto” degli Ambulanti di Forte dei Marmi arrivano per la prima volta in Valpantena. Appuntamento a Grezzana, in Piazza Carlo Ederle.

“Agorà. La Grecia in Piazza” a Villafranca.

Dal 26 al 29 settembre, al Vallo del Castello Scaligero un evento che porta sapori, musica e danze tradizionali greche, per un’esperienza multiculturale unica.