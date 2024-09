Tutto pronto per il Palio del Vino e dei Sapori di Negrar: il programma.

Il Palio del Vino e dei Sapori di Negrar di Valpolicella torna con tante novità per celebrare le specialità enogastronomiche locali. Importante la collaborazione con l’amministrazione comunale, la pro Loco e diverse associazioni locali. L’obiettivo è promuovere i prodotti tipici della Valpolicella e creare connessioni tra le varie realtà associative attive nel territorio.

Diciassette cantine parteciperanno all’evento, presentando vini di eccellenza come Amarone e Valpolicella Superiore. Le associazioni si occuperanno delle degustazioni in piazza, creando un’occasione per far conoscere i vini e le attività di volontariato della zona.

Oltre ai vini, i visitatori potranno gustare piatti preparati dalle associazioni locali e visitare stand di prodotti tipici. Non mancheranno eventi culturali, tra cui passeggiate tra le colline e visite a siti storici come il giardino di Pojega di Villa Rizzardi.

Programma.

Sabato 28 settembre.

Ore 12. Apertura stand.

14:30. Passeggiata tra le colline del Recioto e visita al sito archeologico della Villa Romana. Contributo di 15 euro a persona, inclusi sacca, bicchiere e prima degustazione. Info e prenotazioni: info@proloconegrardivalpolicella.com, Tel: 347 142 2505.

18. Cerimonia di apertura e musica con Radio Studio+.

24. Chiusura degli stand.

Domenica 29 settembre.

Ore 10. Apertura degli stand.

10:30. Visita guidata al giardino di Pojega di Villa Rizzardi. Contributo di 15 euro a persona.

11:00. Esibizione del Corpo Bandistico Comunale.

11:30. Aperi Honey, degustazione di mieli abbinati a formaggi e vini. Tre sessioni di degustazione di 60 minuti, contributo di 15 euro a persona.

18:00. Acoustic Evolution.

21:30. Chiusura stand.

Durante l’evento, ci sarà un parco divertimenti gonfiabile per bambini e famiglie, con ingresso gratuito.

Le associazioni presenti.

L’Acero di Daphne odv. Corpo Bandistico Comunale di Negrar aps. Centro Parrocchiale di Negrar. Coro Coste Bianche. Compagnia Teatrale El Gavetin aps. Gruppo Sportivo Culturale di Mazzano. Associazione La Vigna ets. Piro ma cogno. Plasticfree onlus. Associazione le Virtù Veronesi e Insieme 2009.