A Veronetta si sussurra con la “Silenzioso Fare Night”.

Venerdì 27 settembre dalle ore 19 a Veronetta, ci sarà qualcosa di speciale: la “Silenzioso Fare Night”. Organizzata all’edicola sociale di piazza XVI Ottobre, questa serata rappresenta un momento di lettura individuale seguita da un incontro di condivisione e riflessione aperto a tutti i cittadini. L’obiettivo è semplice, ma significativo: animare gli spazi pubblici, rendendo le piazze e i giardini luoghi di cultura e incontro attraverso il piacere della lettura.

L’iniziativa ha origine nella Circoscrizione 6, ma è stata adottata anche a Veronetta, come sottolinea Andrea Avanzi, consigliere e presidente della commissione V sociale della Circoscrizione 1: “Silenzioso Fare Night è un appuntamento che si inserisce in un programma più ampio di valorizzazione degli spazi del quartiere”. L’intento è quello di utilizzare un’attività apparentemente solitaria come la lettura per stimolare un confronto collettivo, creando connessioni tra i partecipanti e contribuendo alla coesione sociale.

Il ruolo del libro in questo contesto diventa quello di “mediatore d’incontro”, come spiega Maria Antonietta Bergamasco, presidente dell’Associazione di Promozione Sociale D-Hub, una delle organizzazioni che ha promosso l’evento. Grazie al punto permanente di book crossing dell’edicola sociale, i cittadini possono non solo scambiare libri, ma anche promuovere una forma di sicurezza fondata sulla solidarietà e sulla collaborazione tra vicini.

L’edicola sociale, infatti, è un progetto di animazione comunitaria che mira a rafforzare i legami di vicinato e stimolare la collaborazione tra associazioni e gruppi informali. Realizzato grazie all’impegno di un gruppo di volontari, è sostenuto da un patto di sussidiarietà tra il Comune di Verona e la Circoscrizione 1, con il contributo di diverse realtà del territorio. Tra queste figurano D-Hub, Veronetta 129, La Trottola Ceramiche artistiche, Heraldo, Diplom Art, Ri-ciak cinema di comunità, Fiab Verona e la social street di via XX Settembre.