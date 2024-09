C’è una veronese tra i 60 under 30 che stanno cambiando la politica in Italia

C’è anche la consigliera comunale di Traguardi Beatrice Verzè nell’elenco dei 60 under 30 che cambiano la politica in Italia.

Sessanta giovani donne e uomini che stanno scrivendo la storia della politica locale e nazionale: tra di loro c’è anche la consigliera comunale di Verona Beatrice Verzè, delegata alle Pari opportunità e capogruppo di Traguardi (di cui è anche vicepresidente).

Unica veronese, e tra i soli due veneti, Verzè è stata selezionata dalla redazione del magazine Politicamag.it e verrà premiata venerdì 27 settembre a Roma, nel corso dell’evento organizzato all’Università degli Studi Link dall’associazione nazionale La Giovane Roma, con media partner L’Espresso.

“Sono onorata di essere stata inserita in questo elenco, che non è una classifica, ma una iniziativa nata con l’obiettivo di raccontare le storie di una generazione che ha voglia di mettersi in gioco anche nelle istituzioni per disegnare l’Italia del futuro”, dichiara la consigliera.

In consiglio comunale con 900 preferenze.

Classe 1996, è stata eletta consigliera comunale con oltre 900 preferenze. È la più giovane a palazzo Barbieri. In precedenza era stata consigliera capogruppo di Traguardi in Quinta Circoscrizione. A Roma racconterà la sua esperienza insieme alle altre promesse under 30 della politica, tra le quali ci sono deputati, dirigenti di partito, attivisti, consiglieri regionali, consiglieri comunali e municipali eletti in tutti gli schieramenti.

All’evento prenderanno parte il direttore de L’Espresso Emilio Carelli e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Interverranno, tra gli altri, Francesco Rutelli, Pier Ferdinando Casini e Rita Dalla Chiesa.