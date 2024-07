Riccardo Cocciante celebra 50 anni di carriera all’Arena di Verona “con tutta l’Anima”.

Riccardo Cocciante celebra 50 anni di carriera con uno straordinario concerto il 29 settembre 2024 all’Arena di Verona. L’evento, prodotto da Vivo Concerti, promette di essere una serata memorabile. Sarà il 50esimo anniversario dell’uscita dell’album “Anima”, un disco che ha segnato intere generazioni e la cultura musicale italiana.

L’Arena di Verona sarà il palcoscenico ideale per questo ritorno. L’artista offrirà al pubblico un viaggio emozionante attraverso la sua musica intramontabile. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani di “Anima”, tra cui le indimenticabili “Bella senz’anima” e “Quando finisce un amore”, che hanno toccato il cuore di milioni di fan.

Dopo il successo del tour per il ventennale dell’opera popolare “Notre Dame de Paris”, Cocciante torna a esibirsi in uno degli anfiteatri più celebri d’Italia. Sarà accompagnato da una super band e, oltre ai brani di “Anima”, eseguirà anche i più grandi successi della sua vasta discografia. Con più di 40 album all’attivo in tre lingue, Cocciante ha conquistato il panorama musicale internazionale, lasciando un marchio immortale.