Incendio in un’azienda di stoccaggio a Soave: Pressi: “Si tratta di rifiuti non pericolosi”.



Martedì 23 luglio, un incendio ha colpito un’azienda di stoccaggio dei rifiuti nella zona industriale di Soave. Il sindaco Matteo Pressi ha prontamente avvisato i cittadini tramite un messaggio sui social, raccomandando di evitare la zona industriale e di rimanere in casa con le finestre chiuse.

Inizialmente, il sindaco ha riferito che l’azienda coinvolta gestisce un impianto di trattamento rifiuti, ma non era ancora chiaro quale tipo di rifiuto stesse bruciando. Poco dopo le 21:30, Matteo Pressi ha fornito ulteriori dettagli, rassicurando la popolazione. Pressi ha comunque ribadito la necessità di mantenere le finestre chiuse e di evitare di stazionare all’aperto vicino alla zona industriale.

Il post del sindaco di Soave Pressi sui social.

“È in corso un vasto incendio presso l’azienda Santarosa in zona industriale. Non transitare dalla zona industriale. Tenere le finestre chiuse e rimanere in casa. L’azienda ospita un impianto di trattamento rifiuti, al momento non è possibile accertare la tipologia di rifiuto che sta bruciando. I vigili del fuoco sono già sul posto“.

Aggiornamento delle 21.30. “A seguito di sopralluogo personalmente condotto con l’ausilio dei vigili del Fuoco, alla luce dell’analisi visiva dei materiali e della documentazione di stoccaggio, si comunica che il materiale oggetto di combustione appartiene alla categoria dei rifiuti non pericolosi“.

“In via precauzionale è opportuno non sostare all’aperto nelle vicinanze della zona industriale e tenere le finestre chiuse. L’incendio, di dimensioni più contenute rispetto a quanto rilevabile in una prima fase, è attualmente sotto il controllo dei vigili del Fuoco“.