A tutta Pop Art: a Verona esposta anche la “banana” di Andy Warhol.

La galleria del centro commerciale Le Corti Venete a Verona Est, diventa la location della mostra dedicata alla Pop Art, l’arte di Andy Warhol. In occasione dei 75 anni dalla nascita di questo movimento artistico, la Collezione internazionale della Famiglia Chiantera presenta una selezione straordinaria di opere che celebrano la corrente più iconica e inclusiva del XX secolo.

Pop Art.

Nata a metà degli anni ’50 tra Regno Unito e Stati Uniti, la Pop Art ha rivoluzionato il panorama artistico integrando immagini della cultura di massa e popolare, come pubblicità, fumetti e prodotti commerciali. Con un uso provocatorio dell’ironia, gli artisti della Pop Art enfatizzavano elementi kitsch e banali della vita quotidiana, spesso utilizzando tecniche di riproduzione meccanica e sperimentando con il contesto visivo delle loro opere.

Artisti pop.

Tra gli artisti più noti di questo movimento: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Richard Hamilton, Robert Rauschenberg e Jasper Johns.

La mostra.

In questa mostra gratuita, pensata per rendere la cultura accessibile a tutti, saranno esposte opere iconiche e rare, tra cui il celebre “Banana Disco” di Warhol, tavole esclusive di Keith Haring, l’opera di Jeff Koons creata per Lady Gaga, oltre a oggetti cult come Micky Mouse, Polaroid, Apple, Swatch e Atari. La mostra sarà aperta tutti i giorni, seguendo gli orari del centro commerciale, a partire da martedì 1 ottobre.