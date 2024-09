Piazza dei Signori teatro del festival delle favole e dei burattini.

“FaVolando in città!”, il festival dedicato a favole, fiabe e burattini, sarà dal primo al 5 ottobre in piazza dei Signori a Verona, nella Loggia e nel Loggiato Vecchio del Palazzo Scaligero. L’appuntamento, promosso dalla Provincia di Verona nell’ambito di RetEventi e dal Sistema bibliotecario, è destinato ai bambini da 0 a 10 anni e alle loro famiglie.

Programma.

Il primo appuntamento è per martedì prossimo alle 17, con lo spettacolo di burattini Cappuccetto Rosso a cura di Favolavà. Alle 18, la presentazione della mostra dei teatrini e delle fiabe in valigia.

Mercoledì, sempre alle 17, un nuovo spettacolo per i più piccoli, mentre alle 18 un momento di formazione sulle fiabe dedicato a genitori e insegnanti.

Formazione che si ripeterà nel pomeriggio di giovedì 3 ottobre, anticipata dalla messa in scena de Il Soldatino di Piombo.

Il venerdì alle 16 ci sarà il via ufficiale alla seconda edizione del Festival delle Fiabe e dei Burattini del Baldo e della Lessinia. Tra i vari appuntamenti anche lo spettacolo, presentato con la tecnica del Kamishibai che alterna parole e tavole illustrate, Vajo del Paradiso e altre avventurose storie, a cura della biblioteca di Grezzana del Sistema bibliotecario della Provincia di Verona.

Sabato la giornata conclusiva e più ricca di eventi della kermesse. Si parte alle 10 con l’apertura di una piccola mostra-mercato di libri per l’infanzia e per ragazzi e del gazebo della Croce Rossa con I braccialetti di Leonardo, un progetto di raccolta fondi per l’acquisto di un’ambulanza pediatrica. Alle 10.30, nel Loggiato Vecchio, la presentazione del libro Il segreto della creatura con l’autrice Giorgia Guarienti. Alla stessa ora sono in programma letture e laboratori su fiabe e leggende della Lessinia.

Nel pomeriggio la merenda (su prenotazione) “Tutti a …Favola”, preparata appositamente dall’Istituto alberghiero “Berti”. Alle 15.30, in piazza dei Signori è previsto uno spettacolo di saltimbanchi e acrobati. Alle 16 tornano i burattini per la messa in scena de Il gatto con gli stivali, mentre alle 16.30 nuovo appuntamento con la favola Storia di un Burattino.

A seguire, la presentazione dei libri Mostrorologio, con l’autrice Grazia Orio, e Valorizziamo la montagna, con Marta Corso e Chiara Meneghello. Favolando chiude sabato alle 17.30, con l’incontro con Marco Tomelleri, autore del volume Novelle esagerate.