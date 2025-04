Cigno con un amo da pesca conficcato nel becco salvato dai vigili del fuoco

Allarme scattato a Bardolino per un cigno con un amo conficcato nel becco: soccorso e salvato dai vigili del fuoco.

Cigno con un amo conficcato nel becco salvato dai vigili del fuoco a Bardolino. Erano le 16.25 di oggi, domenica 13 aprile, quando alcuni turisti hanno allertato la sala operativa dei vigili del fuoco per segnalare all’interno del porto turistico di Bardolino un cigno stremato e ferito da un amo conficcato nel becco con del filo da pesca ancora attaccato.

I vigili del fuoco sono intervenuti dal vicino distaccamento con un’autobotte e un gommone per raggiungere il cigno che ormai senza forze si è lasciato facilmente catturare dai vigili, che con delicatezza hanno estratto l’amo e il filo che lo intrappolavano e liberato il volatile. Il soccorso si è concluso in circa un’ora con il rientro in sede di personale e mezzi.