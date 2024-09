Claudio Baglioni canta per i detenuti del carcere di Montorio.

Oggi pomeriggio Claudio Baglioni andrà nella casa circondariale di Montorio, dove incontrerà il personale, i detenuti e le detenute. Durante la sua visita, Baglioni regalerà un breve concerto, attingendo al suo vasto repertorio, un gesto che sottolinea il suo impegno sociale e il legame con la comunità veronese.

Questo incontro arriva dopo un settembre ricco di eventi per Baglioni a Verona. Dopo aver incantato il pubblico con otto concerti all’Arena, il cantautore ha anche visitato i pazienti del Policlinico di Borgo Roma, dimostrando un sincero interesse per la città. Il suo attaccamento a Verona è così profondo che ha voluto onorare la memoria del professor Claudio Bassi, un amico scomparso, dedicando una performance speciale nel reparto di Chirurgia del pancreas.

L’ultima visita di Baglioni a Montorio segue la storica visita di Papa Francesco nel maggio scorso, e rappresenta un altro importante capitolo nel suo rapporto con Verona. Il cantautore ha già avuto occasione di incontrare il nuovo direttore dell’Unità di Chirurgia del pancreas, il professor Roberto Salvia, e ha ricevuto anche un riconoscimento dall’Ordine degli Architetti di Verona per il suo impegno culturale.

In un evento recente, Baglioni ha raccontato il suo percorso accademico, sottolineando l’importanza della laurea voluta dalla madre, esprimendo la sua gratitudine per il riconoscimento ricevuto. Si è definito un “architetto non praticante” citando la sua formazione che ha influenzato la progettazione dei palchi nei suoi concerti.