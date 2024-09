“Autovelox non omologati”: denunciati comune e sindaco di Verona

Nuova denuncia dell’associazione Altvelox, secondo la quale il comune di Verona avrebbe utilizzato autovelox non omologati.

Il comune di Verona e il sindaco Damiano Tommasi sono al centro di una nuova denuncia, l’ennesima, presentata dall’associazione Altvelox di Belluno contro un’amministrazione locale. L’associazione, dopo aver tirato in ballo i camerieri sul lungolago di Torri, accusa ora il Comune di Verona e alcuni funzionari pubblici di utilizzare apparecchi autovelox non omologati per sanzionare i cittadini.

La denuncia, come riporta Ansa, sarebbe stata depositata dal presidente dell’associazione Gianantonio Sottile Cervini, mettendo nel mirino il sindaco Damiano Tommasi, il capo della polizia locale Luigi Altamura, il prefetto Demetrio Martino e altri amministratori locali.

Secondo “Altvelox”, tra il 2021 e il 2023 il Comune di Verona avrebbe incassato circa 7 milioni di euro in multe tramite autovelox, nonostante non avesse adottato il Piano Urbano del Traffico (Put).