Lavori in corso in via Cairoli, strada chiusa per due giorni

Verona, lavori in via Cairoli.

V-reti, società del Gruppo Agsm Aim, informa che, da lunedì 30 settembre fino al giorno seguente martedì 1 ottobre effettuerà lavori di scavo per costruire un nuovo allacciamento della rete elettrica in via Cairoli in prossimità del civico 10A.

La zona sarà interessata dai seguenti provvedimenti viabilistici:

divieto di sosta ambo i lati nei tratti di via interessati dai lavori;

ambo i lati nei tratti di via interessati dai lavori; divieto di transito.

V-reti si scusa fin d’ora per il disagio arrecato, assicurando il massimo impegno per garantire la viabilità e minimizzare i tempi di intervento, laddove possibile.