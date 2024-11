Ztl, mercatini di Natale e sciopero: settimana al cardiopalma per Verona.

Ztl, mercatini di Natale e sciopero: settimana al cardiopalma per Verona, da oggi lunedì 4 novembre, giorno in cui cambia la viabilità. Traffico e parcheggi in via Pallone per preparare l’area ai mercatini di Natale, che saranno aperti dal 15 novembre al 26 dicembre.

Mercatini di Natale.

I mercatini occuperanno un tratto di circa 200 metri, da stradone Scipione Maffei fino a Porta Mura Medievali. Questa parte della strada sarà chiusa al traffico sia pubblico che privato. Da domani, martedì 5 novembre, sarà vietato parcheggiare nella controstrada di via Pallone, e i mezzi non potranno circolare in nessun senso di marcia.

Per gestire gli accessi, ci saranno due ingressi principali: uno a Porta Mura Medievali e l’altro in piazzetta Alcide De Gasperi, dove ci saranno agenti di sicurezza e telecamere per contare i visitatori. Potranno entrare al massimo 1500 persone alla volta. Per le emergenze, ci saranno due uscite di sicurezza in vicolo Terre e in via Adigetto.

Gli orari di apertura dei mercatini.

Da domenica a giovedì : dalle 10:00 alle 21:00.

: dalle 10:00 alle 21:00. Venerdì, sabato e prefestivi : dalle 10:00 alle 23:00.

: dalle 10:00 alle 23:00. 24 dicembre : dalle 10:00 alle 17:00.

: dalle 10:00 alle 17:00. 25 dicembre : dalle 16:00 alle 23:00.

: dalle 16:00 alle 23:00. 26 dicembre (ultimo giorno): fino alle 20:00.

Pista di pattinaggio e la visita di Babbo Natale.

In piazza Arsenale aprirà la pista di pattinaggio su ghiaccio dal 15 novembre al 28 febbraio. In vari quartieri cittadini, Babbo Natale farà delle visite speciali: il 3 dicembre sarà a Madonna di Campagna, il 6 a Borgo Roma, il 10 a Montorio, il 13 in Borgo Trento, il 16 a Santa Croce, il 18 allo stadio e il 21 alle Golosine.

Viabilità auto.

I veicoli provenienti da piazza Bra e diretti verso ponte Aleardi saranno deviati su stradone San Fermo, poi su via San Pietro Incarnario e via Ponte Rofiolo.

Chi arriva da ponte Aleardi potrà svoltare sia a destra sia a sinistra.

Viabilità bus.

Gli autobus saranno deviati su via del Pontiere e via Adigetto, con una fermata temporanea di fronte all’anagrafe, per sostituire quella di via Pallone, molto usata dagli studenti.

Rimozione posti auto.

Per creare più spazio, dieci posti auto verranno temporaneamente rimossi in via Ponte Rofiolo, dove sarà anche sospesa la Ztl e istituito un doppio senso di marcia. I residenti del quartiere Filippini potranno parcheggiare in Cittadella.

Traffico in tilt: cantieri, mercatini e fiera cavalli.

Oltre alle modifiche alla viabilità per i mercatini natalizi, Verona si prepara ad affrontare una settimana complessa, aggravata da diverse chiusure e lavori in corso. La zona a traffico limitato è completamente chiusa, e con l’arrivo della fiera Cavalli e i numerosi cantieri in città, la mobilità diventa un problema serio per i cittadini. Questo cambiamento colpisce in modo particolare chi lavora in centro, gli anziani e chi è solito accedere alla città in auto, mentre alcuni residenti sono soddisfatti di una zona più regolamentata.

Fiera Cavalli e sciopero.

Da giovedì quindi inizia Fiera Cavalli, che durerà fino a domenica e ospiterà circa 700 espositori, con eventi distribuiti in 12 padiglioni per un totale di 220 manifestazioni. Le strade potrebbero essere congestionate, e a peggiorare la situazione, venerdì 8 è previsto uno sciopero del trasporto pubblico, senza fasce di garanzia, rendendo la circolazione ancora più critica.