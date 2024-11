Borgo Roma: l’incontro per non dimenticare Dino Coltro il poeta contadino.

In Borgo Roma l’incontro per non dimenticare Dino Coltro il poeta contadino, sarà martedì 5 novembre alle 20:30 nella sala S. Giacomo, vicino all’ingresso del Policlinico. Si tratta di una serata commemorativa in onore dello scrittore apprezzato per il suo impegno nella conservazione della cultura contadina veronese.

L’evento, aperto al pubblico, è organizzato dal Gruppo CTG “Un Volto Nuovo” e vedrà il giornalista Maurizio Pedrini intervistare Stefano Coltro, figlio del poeta. L’attore Tiziano Gelmetti leggerà alcuni estratti de Il Paese Perduto, una delle opere più conosciute dell’autore.

Coltro, scomparso nel 2009, ha dedicato gran parte della sua vita alla documentazione delle tradizioni orali della cultura veneta e veronese, pubblicando circa trenta libri che spaziano tra poesia, narrativa e ricerca culturale. Nato a Strà di Coriano, è cresciuto nel Pilastro di Bonavigo, nella bassa veronese, un ambiente che ha profondamente influenzato il suo lavoro. Dopo aver iniziato come maestro elementare e aver operato nelle Acli, ha promosso cooperative agricole e sociali, contribuendo anche all’innovazione didattica con la Cooperativa della Cultura di Rivalunga.

La sua memoria è celebrata da un museo dedicato a lui all’ex Casa del Custode delle scuole Cangrande a San Giovanni Lupatoto, dove lavorò per molti anni come direttore didattico.