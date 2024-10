Fieracavalli 2024: tutto pronto per il grande evento equestre.

Dal 7 al 10 novembre, Verona ospiterà la 126esima edizione di Fieracavalli, il grande evento del panorama equestre internazionale. Con oltre 140 mila visitatori attesi, 2.200 cavalli di 60 razze e 700 espositori provenienti da 25 Paesi, la manifestazione occuperà 128 mila metri quadrati di spazi espositivi, distribuiti su 12 padiglioni e 6 aree esterne. In questo grande appuntamento, gli amanti dei cavalli potranno vivere un’esperienza unica grazie a un ricco programma di oltre 200 eventi tra competizioni sportive, spettacoli e convegni.

Sport e spettacoli al centro della scena.

Fieracavalli 2024 propone un importante palinsesto sportivo, con il Padiglione 8 che ospiterà la 23esima edizione di Jumping Verona, unica tappa italiana della Longines Fei Jumping World Cup. Questo evento internazionale sarà affiancato da competizioni nazionali come le finali dell’Italian Champions Tour e il 126° Gran Premio Fieracavalli, dedicato alle giovani promesse italiane del salto ostacoli.

Oltre alle gare, lo spettacolo sarà protagonista con eventi top come il Gala d’Oro Pathos, dove artisti equestri di fama mondiale regaleranno emozioni uniche. Novità di quest’anno è la Crazy Horse Night, che vedrà alternarsi momenti di sport a esibizioni di cantanti come Nesli e Sarah Toscano.

Tradizione e innovazione: il meglio del mondo equestre.

Fieracavalli rappresenta anche un punto d’incontro tra tradizione e innovazione. Il Padiglione 12 sarà dedicato alla monta western, con gare di Barrel Racing, Freestyle Reining e competizioni riservate alle donne. Non mancheranno attività di Team Penning e la Fieracavalli Futurity Horse, che vedrà in scena i giovani cavalli di 4 anni.

Grande attenzione sarà data al benessere animale, con l’Horse Friendly Arena (Pad. 11), dove esperti di equitazione consapevole, osteopati e veterinari mostreranno le migliori tecniche per prendersi cura dei cavalli. A supporto di queste attività, Fieracavalli ha introdotto una nuova app che permetterà ai visitatori di segnalare eventuali situazioni di malessere degli animali.

Un evento per tutti, tra divertimento e turismo rurale.

Fieracavalli non è solo sport, ma anche divertimento per tutta la famiglia. Il Salone del Bambino (Pad. 1) offrirà attività didattiche, il Battesimo della Sella e momenti di avvicinamento al mondo dei cavalli per i più piccoli. Nella vasta Area A, saranno invece protagonisti spettacoli e dimostrazioni per scoprire le tradizioni equestri di tutto il mondo.

Per chi ama il turismo lento e la natura, torna il Salone del Turismo Rurale e dei Prodotti Tipici (Pad. 4). I visitatori potranno fare un vero e proprio viaggio attraverso le regioni italiane, scoprendo le eccellenze gastronomiche e le migliori proposte di turismo rurale, come l’equitazione etica e i percorsi a cavallo.

Un successo internazionale.

Fieracavalli continua a crescere anche a livello internazionale, grazie al supporto di enti come l’Agenzia Ice, che quest’anno porterà a Verona una delegazione di buyer provenienti da Paesi come Arabia Saudita, Argentina, Cile, Emirati Arabi e Hong Kong. Questo rafforza il ruolo di Fieracavalli non solo come evento sportivo, ma anche come punto di riferimento per il business e il turismo internazionale legato al mondo equestre.