Domenica festa al castello per il Radicchio di Verona Igp

Domenica festa al castello di Bevilacqua per il Radicchio di Verona Igp.

Domenica 27 ottobre, festa al castello di Bevilacqua in provincia di Verona per la 24esima edizione del concorso gastronomico “Radicchio d’Argento”. Questo evento celebra il Radicchio di Verona Igp e vedrà la partecipazione di quattro giovani chef, che si sfideranno preparando un “Piatto del Pellegrino” utilizzando il radicchio come ingrediente principale. Saranno assegnati due premi: uno dalla giuria tecnica e uno dalla giuria popolare.

Prima del concorso, la giornata inizierà con una visita al Museo Fioroni e al Centro Ambientale Archeologico di Legnago. Seguirà un convegno dedicato alle opportunità del turismo enogastronomico in vista dell’anno giubilare 2025, che potrebbe attrarre molti pellegrini anche nella provincia di Verona.

La presentazione ufficiale dell’evento si è tenuta ieri in Sala Rossa del Palazzo Scaligero con presidente della Provincia, Flavio Pasini, e la presidente del Consorzio di Tutela del Radicchio di Verona Igp, Cristiana Furiani.