Muore dopo cinque giorni di agonia la ragazza investita sulle strisce a Bardolino

Muore dopo cinque giorni di agonia, la ragazza investita sulle strisce pedonali a Bardolino.

Muore dopo cinque giorni di agonia, la ragazza investita sulle strisce pedonali a Bardolino: il suo nome è Mihaela Alexandra Harsan. Aveva solo 26 anni. La giovane, benvoluta da tutti, stava rientrando a casa sabato 19 ottobre. Mentre attraversava la strada sulle strisce, è stata falciata da un’auto in corsa. Dopo l’impatto è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Verona Borgo Trento, dove è stata operata e ricoverata in terapia intensiva, ma non si è mai più ripresa.

La notte dell’incidente, verso le 23:30, stava attraversando su via Marconi vicino a un incrocio, come faceva di consueto. Mentre percorreva l’attraversamento pedonale, un’auto proveniente da Garda l’ha travolta, scaraventandola molti metri più avanti. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, e l’hanno trasportata al Polo Confortini dove è stata sottoposta a intervento chirurgico e poi ricoverata in condizioni critiche. Purtroppo, dopo alcuni giorni, i medici hanno confermato la morte cerebrale, e il supporto vitale è stato interrotto.

I genitori di Mihaela sono accorsi dalla Romania per starle accanto negli ultimi giorni, sostenuti dal personale del ristorante e dagli amici del paese, che era diventato per lei una seconda casa. Nel frattempo, le autorità stanno valutando l’accaduto, con l’inchiesta coordinata dalla Procura di Verona. Le indagini sono orientate verso l’accusa di omicidio stradale per il giovane alla guida dell’auto, con particolare attenzione suo stato al momento dell’incidente.