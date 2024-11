Incendio nel condominio di Borgo Roma, cosa è successo e come stanno i residenti.

Incendio nel condominio di Borgo Roma in via Lussino, cosa è successo e come stanno i residenti: in pronto soccorso 15 persone, tra cui 4 bambini e un neonato di 3 mesi. Tutti sono stati trasportati in ospedale per un’intossicazione da fumo, ma nessuno di loro è in pericolo. Si ipotizza che l’incendio sia stato causato da un apparecchio elettrico utilizzato da due anziani, presumibilmente una stufetta. Il loro appartamento è stato completamente distrutto, e l’intero edificio è stato evacuato. Nel palazzo vivono sedici famiglie in diciotto appartamenti.

Su disposizione del pubblico ministero, l’immobile è stato sigillato, mentre la Caritas si è attivata per offrire una sistemazione temporanea a due famiglie di sfollati senza riferimenti famigliari. Per loro infatti è stato attivato un protocollo di emergenza. Gli altri inquilini hanno trovato rifugio da parenti o amici.

Tutto è successo domenica mattina 3 novembre, nel palazzo popolare Agec di via Lussino 31. In seguito all’incendio, otto persone, tra cui cinque bambini e tre adulti, sono state portate all’ospedale di Borgo Trento, mentre altre sei sono state trasferite negli ospedali di Borgo Roma e uno a quello di Villafranca. Nessuno ha riportato ustioni E il tutto si è risolto all’interno del pronto soccorso, cioè senza nessun bisogno di ricoveri.

L’accesso alla palazzina è stato interdetto fino alla verifica della stabilità strutturale e della sicurezza igienico-sanitaria. Un membro di ogni famiglia è potuto entrare nella propria abitazione per recuperare oggetti essenziali e medicinali, accompagnato da un vigile del fuoco.