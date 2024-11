L’Hellas Verona rialza la testa e schianta la Roma dopo un match al cardiopalma

Hellas Verona Roma finisce 3 a 2, i gialloblù tornano a vincere.

Dopo una serie di sconfitte che sembrava non finire mai l’Hellas Verona rialza la testa e contro la Roma, al Bentegodi, porta a casa i tre punti. E’ la quarta vittoria in campionato. Per tre volte in vantaggio, il gol di Harroui a due minuti dal novantesimo è quello decisivo.

Hellas in vantaggio al 13′ con Tengstedt che intercetta una palla sulla trequarti e infila di sinistro Svilar. La Roma pareggia al 28, con un pregevole gol di tacco, sottoporta, di Soulè. Ma il Verona non molla un centimetro, e torna avanti al 34′ sugli sviluppi di un corner: testa di Magnani e palla in gol. Nella ripresa al 53′ il nuovo pareggio siglato da Dovbyk. E a due minuti dalla fine del tempo regolamentare la ripartenza vincente dell’Hellas: palla gestita da Livramento, entrato da poco, e assist per Harroui che non sbaglia.

Tre punti d’oro per i gialloblù di mister Zanetti, che dopo quella all’esordio con il Napoli portano a casa un’altra vittoria di prestigio al Bentegodi.

Il tabellino.

HELLAS VERONA-ROMA 3-2

Rete: 13′ Tengstedt, 28′ Soule, 34′ Magnani, 53′ Dovbyk, 88′ Harroui

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Daniliuc (dall’87’ Faraoni), Magnani, Coppola, Bradaric; Serdar (dall’87’ Dani Silva), Duda; Kastanos (dal 62′ Harroui), Suslov (dal 77′ Livramento), Lazovic; Tengstedt (dal 62′ Mosquera)

A disposizione: Perilli, Magro, Lambourde, Sarr, Okou, Sishuba, Ajayi, Cisse, Corradi, Ghilardi

Allenatore: Paolo Zanetti

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angelino; Celik, Le Fee (dal 66′ Cristante), Kone (dall’81’ Paredes), Zalewski (dal 66′ El Shaarawy); Soule (dal 66′ Dybala), Pellegrini; Dovbyk (dal 74′ Baldanzi)

A disposizione: Marin, Ryan, Abdulhamid, Shomurodov, Hummels, Dahl, Pisilli, Sangarè

Allenatore: Ivan Juric

Arbitro: Matteo Marcenaro (Sez. AIA di Genova)

Assistenti: Filippo Meli (Sez. AIA di Parma), Stefano Alassio (Sez. AIA di Imperia)

NOTE. Ammoniti: 47′ Suslov, 73′ Zanetti (non dal campo), 80′ Magnani, 80′ Kone. Espulso: 90+5′ Livramento. Spettatori: 28.185.