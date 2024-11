Tragedia in montagna: precipita dalla ferrata, muore 26enne veronese

Un 26enne escursionista veronese è morto sulle montagne del Trentino dopo essere precipitato da una ferrata.

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, domenica 3 novembre, sulle montagne del Trentino, dove un giovane escursionista veronese, un 26enne residente a Nogara, ha perso la vita dopo un volo di alcune decine di metri. Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe precipitato poco dopo le 13 lungo la via ferrata Val del Rì, a Mezzolombardo, in provincia di Trento, all’altezza del ponte tibetano.

Il 26enne, che in quel momento era da solo, è precipitato per una trentina di metri, fino all’alveo del torrente. Subito sono scattati i soccorsi, e gli operatori del Soccorso alpino, con il medico e i vigili del fuoco, hanno raggiunto il giovane calandosi con delle corde. Ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.