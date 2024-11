Incidente in A4 tra Verona est e Verona sud, code e rallentamenti

Incidente in autostrada A4 tra Verona est e Verona sud.

Un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, domenica 3 novembre, lungo l’autostrada A4 ha causato code e rallentamenti nel tratto veronese. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, per cause ancora da accertare, tra i caselli di Verona est e Verona sud, in direzione di Milano.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma in ogni caso rallentamenti e code fino a 4 chilometri in una giornata, quella del ponte di Ognissanti, già problematica di suo per il traffico.