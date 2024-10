Ztl, arriva il permesso per accompagnare in centro i minori di 14 anni

Da domani, martedì 29, i residenti in Ztl con figli minori di 14 anni possono richiedere un permesso per gli accompagnatori.

Da domani, i residenti in Ztl con figli minori under 14 anni, possono richiedere un nuovo permesso per il transito nella Zona a Traffico limitato da destinare a coloro che hanno il compito di accompagnare bambini, bambine , ragazzi e ragazze nelle diverse attività.

Il pass va incontro alle famiglie che, per la gestione quotidiana delle diverse attività dei propri figli, si avvalgono di parenti, nonni e nonne o baby sitter che, per prendere e riportare i minori a casa devono necessariamente entrare con l’auto in Ztl.

Si tratta di un permesso temporaneo della durata di 6 mesi, da richiedere come per le altre casistiche agli uffici di Amt3, a nome del minore under 14, valido 24 ore al giorno 7 giorni su 7, in cui va inserita la targa del mezzo dell’accompagnatore o dell’accompagnatrice.