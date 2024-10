La ricerca: è Malcesine il borgo più ricercato sul web in Germania

Ricerca firmata Telepass: è Malcesine il borgo più ricercato sul web in Germania.

E’ Malcesine il paese italiano più ricercato in Germania. Lo “certifica” Telepass, azienda leader nel settore del telepedaggio e della mobilità integrata, presentando i risultati dello studio “Borghi italiani online (edizione 2024)”, il paper che esplora le tendenze di ricerca sul web per comprendere l’interesse crescente verso le piccole perle del nostro patrimonio culturale e naturale.

Malcesine domina la classifica dei borghi più cercati in Germania durante l’anno, con oltre 436 mila ricerche complessive. Anche perchè proprio Malcesine, così come molte altre località del lago di Garda, è diventata una meta molto popolare in Germania.

Lo studio è nato nell’ambito della collaborazione tra Moveo, il magazine di viaggi e mobilità di Telepass, e le agenzie Seed Digital e Change Media, e analizza le ricerche effettuate sul web da gennaio 2020 a dicembre 2023 per individuare i borghi italiani più cercati e le tendenze di turismo legato a queste mete affascinanti e spesso poco conosciute.

Negli ultimi anni, l’interesse per i borghi italiani è cresciuto esponenzialmente, con quasi 210 milioni di ricerche totali registrate negli ultimi quattro anni, di cui 62 milioni solo nel 2023. Il crescente desiderio di riscoprire il fascino autentico dei piccoli centri storici, ricchi di cultura, arte e tradizioni, trova una conferma evidente anche nel trend di crescita del 45% rispetto al 2020.

La top 10 dei borghi più ricercati del 2023.

Tra i borghi più amati e ricercati online, Tropea si conferma in vetta alla classifica con una media di 148.300 ricerche mensili. Segue Alberobello, mentre il terzo posto è occupato da Civita di Bagnoregio.

Un amore crescente per il Sud Italia. Dai dati emerge un chiaro predominio dei borghi del Sud e delle Isole. Sebbene il Centro Italia registri il maggior numero di ricerche complessive, con oltre 2 milioni di ricerche medie mensili, il Sud e le Isole si posizionano al primo posto per ricerche per singolo borgo, con una media di 17.707 ricerche. Puglia, Calabria e Lazio sono le regioni che, secondo lo studio, suscitano maggior interesse tra gli utenti. In particolare, la Puglia domina con Alberobello e Locorotondo tra i borghi più cercati.