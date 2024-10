Mercatini di Natale in via Pallone, il Comune incontra i residenti

Il Comune di Verona incontra i residenti per parlare dei mercatini di Natale e della nuova location di via Pallone.

Mercatini di Natale in via Pallone, il comune di Verona organizza un incontro pubblico, mercoledì 30 ottobre, dalle ore 18, nella chiesa di San Domenico al Corso, in via del Pontiere 30, rivolto ai residenti e commercianti dei quartieri Filippini e Cittadella.

L’obiettivo dell’incontro è presentare e discutere con i cittadini proprio la nuova localizzazione dei Mercatini di Natale, che quest’anno saranno ospitati nel tratto di via Pallone tra Stradone San Fermo e l’incrocio con via del Pontiere. Parteciperanno all’iniziativa l’assessore al Commercio, Italo Sandrini, l’assessora alla Sicurezza, legalità e trasparenza, Stefania Zivelonghi e il dirigente del Settore Mobilità e traffico, Michele Fasoli, moderati dal presidente della Circoscrizione 1^, Lorenzo Dalai.

Con lo spostamento dei Mercatini di Natale, il Comune mira ad organizzare e valorizzare l’evento, a garantire la sicurezza del pubblico. Durante l’incontro, saranno illustrate le motivazioni che hanno portato a questa scelta, i vantaggi che ne deriveranno per la città e i quartieri coinvolti, nonché le misure adottate per garantire il buon funzionamento della manifestazione e minimizzare eventuali disagi.

Saranno inoltre ascoltate e raccolte le opinioni e i suggerimenti dei cittadini, che a sentire palazzo Barbieri “saranno presi in seria considerazione dall’amministrazione comunale”.