La Css Verona ospiterà la seconda tappa della rassegna veneta, dedicata principalmente alle staffette, con centinaia di atleti partecipanti

Le Piscine Monte Bianco ospiteranno Domenica, per la prima volta, la seconda giornata dei Campionati regionali Master 2018/19. Si tratta della più importante manifestazione veneta per questa categoria. La prima fase si è tenuta lo scorso fine settimana a Lignano Sabbiadoro (Udine), nella piscina olimpica del Villaggio sportivo Bella Italia, dove si sono svolte tutte le gare individuali eccetto i 100 misti.



Domenica ci sarà la conclusione, in vasca da 25 metri, con un programma di gare che vedrà ovviamente i 100 misti, con un centinaio di partecipanti, ma soprattutto le staffette. Saranno 402 quelle iscritte, le quali si disputeranno il titolo regionale di categoria. I punteggi verranno conteggiati nella classifica assoluta e di fascia dei campionati, ma anche per regolamento nella classifica nazionale del circuito Fin Supermaster.



Queste le tipologie di staffette in programma, che si disputeranno nel seguente ordine, nelle rispettive categorie (somma degli anni dei 4 concorrenti):

4x50 SL femminile , 4x50 SL maschile , MISTAFF. 4x50 misti, 4x50 MISTA femminile, 4x50 MISTA maschile, MISTAFF 4x50 SL



La scelta delle Monte Bianco da parte del Comitato regionale Veneto è un motivo di vanto per il club, che riporta a Verona una manifestazione Master dopo molti anni, e anche per gli stessi Master della Css. La squadra seguita da Pino Bodini – la quale, oltre ad essere impegnata in vasca, darà il proprio apporto nel gestire al meglio la manifestazione – cresce anno dopo anno e, dopo il 3° posto nella classifica regionale a fasce dello scorso anno, si è fatta trovare pronta con entusiasmo al momento della proposta da parte del comitato.