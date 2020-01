25 e 26 Gennaio a Verona le Arance della Salute nelle piazze per Airc

Trent’anni di impegno per la prevenzione del cancro con le Arance della Salute di Fondazione Airc

Si rinnova l’appuntamento con le Arance della Salute che a gennaio compiono trent’anni.

Dalle prime due piazze aperte nel 1990, quest’anno il frutto simbolo della corretta alimentazione sarà distribuito in oltre 3.000 piazze italiane, di cui 220 piazze e 35 scuole di Veneto e Trentino Alto Adige, per raccogliere nuove risorse da destinare al lavoro dei circa 5.000 ricercatori sostenuti da Fondazione Airc e informare opinione pubblica e alunni su comportamenti e abitudini salutari.



Sabato 25 e Domenica 26 Gennaio, anche i 600 volontari di Airc Veneto Trentino Alto Adige saranno impegnati nelle principali piazze del nostro territorio per distribuire 260.000 reticelle di arance. Con una donazione di 10 euro sarà possibile ricevere, nella nuova shopper color arancio, 2,5 kg di arance rosse italiane, frutti che contengono pigmenti naturali con poteri antiossidanti e circa il 40% in più di vitamina C degli altri agrumi. Saranno disponibili anche marmellata d’arancia (vasetto da 240 grammi, donazione minima 6 euro) e miele di fiori d’arancio (confezione da 500 grammi, donazione minima 7 euro).



In particolare, a Verona e provincia, i principali centri di distribuzione sono:

a Verona in piazza Erbe, corso Cavour (Palazzo Carlotti), via Roma, piazza Vittorio Veneto in Borgo Trento, via Golosine, via Boito e Ca di David; e in provincia nelle piazze di Affi, Albaredo all’Adige, Bagnolo, Bussolengo, Buttapietra, Castagnaro, Castel d’Azzano, Custoza, Dossobuono, Erbè, Grezzana, Isola della Scala, Legnago, Malcesine, Montorio, Negrar, Nogarole Rocca, Oppeano, Peschiera del Garda, Poiano, Povegliano, Pradelle, Roveredo, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buonalbergo, Santa Maria di Zevio, Sommacampagna, Valeggio, Villafranca, Villabartolomea, Zevio.