Domani su Radio Veneto Agricoltura, "cimice asiatica: il flagello"

Domani, Giovedì 19 Settembre, dalle ore 11:00 alle ore 11:15 sul profilo Facebook di Veneto Agricoltura

(ma anche su Twitter, YouTube e il sito web venetoagricoltura.org), nuovo appuntamento con RVA (Radio Veneto Agricoltura).



La puntata (64ª della serie), che avrà come ospite in studio l’entomologo Alberto Pozzebon, docendete dell’Università di Padova – Dipartimento DAFNE, è dedicata al flagello che sta colpendo le colture del Veneto e non solo: la cimice asiatica. (foto Wikipedia)