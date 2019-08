Asiago: recinto anti-lupi elettrificato

Ottavo intervento nell'Altopiano, ultima razzia a fine Luglio

Seicento metri lineari di recinzione e 2.400 metri di filo elettrificato sono stati installati dai tecnici della Regione Veneto, insieme ai volontari della sezione Grandi Carnivori del Cai regionale, a Malga Campo Cavallo, nella piana di Marcesina di Enego (Vicenza), sull'Altopiano di Asiago, per proteggere il gregge di un'azienda dal lupo. Si tratta dell'ottavo intervento della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca della Regione, in accordo con la Reggenza dei Sette Comuni e con il supporto del Cai, a tutela degli allevatori che portano il proprio bestiame d'estate nelle malghe dell'Altopiano. Il 31 Luglio scorso un branco di predatori aveva fatto strage di 43 pecore a Malga Campo Cavallo, custodite in una recinzione mobile ma senza i parametri minimi di elettrificazione. (Ansa.it)

(foto Wikipedida)