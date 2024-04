Paura alle Golosine, condominio in fiamme: otto persone in ospedale

Verona, incendio alle Golosine.

Paura nella serata di oggi, mercoledì 24 aprile, alle Golosine: intorno alle 18.30 è scattato l’allarme per un incendio che ha colpito una palazzina di via Giuseppe Ruffoni. Le fiamme hanno invaso in cinque piani dell’edificio. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118, oltre alla polizia.

Il bilancio dell’incendio al momento è di almeno otto persone che hanno richiesto l’intervento dei sanitari. Cinque sono state trasportate in codice giallo e tre in codice verde negli ospedali cittadini di Borgo Trento e Borgo Roma, per aver inalato i fumi dell’incendio. Nessuno, fortunatamente, sarebbe in pericolo di vita. Da ricostruire le cause dell’incendio.