Weekend ricco di eventi a Verona e provincia dal 25 al 28 aprile: idee per chi resta in città.

Il prossimo weekend si preannuncia ricco di interessanti eventi sia nella città di Verona che in provincia per il lungo ponte. Con la speranza che il tempo sia clemente, ecco alcune iniziative in programma dal 25 al 28 aprile.

Sfilata di carnevale.

Domenica 28 aprile, Verona si prepara per il “Venerdì Gnocolar”. Un’attesa manifestazione che, a causa del maltempo lo scorso febbraio, è stata rimandata a questa data. Nonostante la stagione insolita, l’evento si preannuncia coinvolgente come sempre. L’allegria invaderà le strade e le piazze del centro cittadino, con 23 carri allegorici, 113 gruppi carnevaleschi e 6 bande musicali e majorette in movimento da corso Porta Nuova fino a piazza San Zeno.

San Bonifacio: tutto il paese si colora d’arcobaleno con l’Holi Festival.

Il 25 aprile un festival unico nel suo genere a San Bonifacio, dove il cielo si tingerà delle polverine colorate tipiche dell’antica festa indiana di Holi. Il Parco dei Tigli sarà il palcoscenico di questo spettacolo di colori e musica, in un evento che unisce divertimento e solidarietà.

Nei musei di Verona si va in gommone, e non solo.

Durante il lungo ponte del 25 aprile, Verona propone un programma di mostre, visita ai musei di Verona a bordo del gommone e conferenze. Inoltre aperture straordinarie sia dei musei che della biblioteca civica. Una full immersione culturale e artistica della città, durante le celebrazioni della Festa della Liberazione e della Festa dei Lavoratori del primo maggio.

GoToVeneto 2024.

Il 27 e 28 aprile, un evento che coinvolgerà le Strade del Vino e dei Sapori del Veneto. Un modo per esplorare la regione e scoprire le sue eccellenze enogastronomiche. Molte cantine e aziende agricole apriranno le porte al pubblico, per degustazioni dei propri prodotti e visite. Alcune proporranno anche deliziosi piatti tipici del territorio in abbinamento ai vini locali.

Valeggio: mercato dell’antiquariato e modernariato.

Il Mercato Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio farà ritorno domenica 28 aprile, confermandosi come uno degli eventi principali nel territorio veronese. Questo mercato si tiene regolarmente ogni quarta domenica del mese in Piazza Carlo Alberto e nelle vie circostanti. Con circa cento espositori, offre una vasta selezione di pezzi di alta qualità, tra oggetti d’antiquariato, mobili e collezionismo.

FestiVal del Gioco.

Il 27 e 28 aprile 2024, il PalaDolcè in Valdadige ospita nuovamente il FestiVal del Gioco. Un progetto che ha coinvolto per sei anni diverse realtà del territorio della Valdadige.

San Bonifacio, una golosa new entry per la Fiera di San Marco.

Dal 24 al 28 aprile, San Bonifacio diventa il vivace scenario della storica Fiera di San Marco, una delle più antiche della provincia di Verona. Quest’anno, la fiera giunge alla sua 147ª edizione e si unisce alla 39ª mostra campionaria “Est Veronese Produce”. Una nuova esperienza coinvolgente e ricca di tradizione lungo le vie del centro storico del paese.

Premio Beatrice.

Il legame tra solidarietà e musica si materializzerà nel prossimo 27 aprile in Piazza Costituzione a San Bonifacio. Ecco la celebrazione dell’undicesima edizione del “Premio Beatrice – Premio Solidarietà 2024”. Questo evento, promosso dall’associazione Il Sorriso di Beatrice odv in collaborazione con il Comune di San Bonifacio, rappresenta un’importante iniziativa volta a unire le forze per sostenere cause di beneficenza attraverso la potenza dell’arte musicale. L’evento sarà presentato da Luca Abete e Francesca Cheyenne. Tra gli ospiti che hanno già aderito e che riceveranno il Premio Beatrice: Michele Zarrillo, Leo Gassmann, Maurizio Vandelli, Michele Bravi, Gene Gnocchi.

Parona: Soffitte in piazza.

A Verona torna Soffitte in Piazza, con un ricco calendario di 24 appuntamenti: abiti vintage, vecchi utensili, libri, riviste e fumetti. Ma anche dischi, giocattoli e attrezzi sportivi, tutti rispolverati da armadi, cantine e garage. Tornano le soffitte in piazza, i mercatini dell’usato nelle circoscrizioni in cui privati e associazioni senza scopo di lucro, possono dare nuova vita ai propri oggetti attraverso scambi, baratti o vendite. L’appuntamento di questo fine settimana è a Parona sabato 27 aprile.

Legnago: Musica è.

Venerdì 27 aprile alle 21.15, il Teatro Salieri di Legnago sarà il palcoscenico di un concerto-evento intitolato “Musica è”. Questo spettacolo, organizzato in occasione del Salieri Extra, vedrà come protagonisti il maestro Diego Basso, l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci talentuose dell’Art Voice Academy.