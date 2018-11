Giornata mondiale tumore al pancreas: incontro nazionale a Verona

Verona, in occasione della Giornata Mondiale sul tumore al Pancreas, ospita l’incontro nazionale di studio

e di confronto sulla patologia e sulle metodologie per la sua prevenzione e trattamento. L’appuntamento è per Venerdì 16 Novembre, dalle 9 alle 19, alla Gran Guardia.



Durante la giornata formativa sarà rivolta particolare attenzione alla prevenzione, alla diagnosi precoce e ai diversi percorsi di trattamento attuali e futuri della malattia. Inoltre, saranno affrontati gli aspetti psico-sociali che interessano i pazienti e i loro familiari durante il periodo di cura.

La partecipazione all’incontro è gratuita, fino ad esaurimento posti. Per registrarsi scrivere una e-mail a: maria.tacconi(at)effetti.it.



La giornata si concluderà, alle 20 nella sala Buvette della Gran Guardia, con la cena di gala a scopo benefico. Per accedere è obbligatoria la prenotazione con il versamento di un contributo. Il ricavato sarà devoluto a sostegno di progetti per lo sviluppo della ricerca e la diffusione di una corretta informazione per la prevenzione e cura di questa patologia.



L’iniziativa è promossa dall’associazione veronese ‘Amici del Pancreas’ e dalla fondazione ‘Nadia Valsecchi’, in collaborazione con l’Istituto del Pancreas – A.O.U.I. Verona e con il patrocinio di Comune, Regione Veneto, ufficio di Pastorale della salute della Diocesi di Verona, Università di Verona e Fondazione Italiana per la Ricerca delle Malattie al Pancreas.