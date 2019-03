Consiglio comunale: lavori del 21 Marzo

Un minuto di silenzio as apertura seduta a ricordo delle vittime di mafia

Esaminati nel Consiglio comunale di ieri sera gli ultimi documenti collegati al bilancio di previsione 2019-2021, approvato lo scorso 28 Febbraio. Da parte dell’assessore al Bilancio Francesca Toffali sono stati accolti integralmente 51 ordini del giorno e 39 come raccomandazione.



Approvata, con 19 voti favorevoli e 6 contrari, la mozione a firma dalla consigliera Lega nord Laura Bocchi, che impegna l’Amministrazione a mobilitarsi rispetto alla Regione Veneto per l’acquisto e la consegna a tutti i nuovi nati a Verona, assieme alla bandiera italiana, della bandiera di San Marco. Inoltre, di dialogare con il Provveditorato agli studi per portare nelle scuole primarie e secondarie del Comune l’ora di lingua e tradizione veneta.



Respinta, con 20 voti contrari e 6 favorevoli, la mozione a firma del capogruppo Verona civica Tommaso Ferrari, che sul Decreto sicurezza impegnava l’Amministrazione a sospendere, in via provvisoria, gli effetti collegati alla sua applicazione e a svolgere un approfondito studio finalizzato ad avere piena conoscenza dei costi economici e sociali sulla nostra città, con particolare attenzione all’aspetto sanitario e alla sicurezza del territorio.



Anche il Consiglio comunale ha commemorato, in apertura di seduta, con un minuto di silenzio, la XXIV Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di mafia. Per non dimenticare, i nomi delle 1011 vittime, di cui 108 bambini, registrate dal 1879 ad oggi, sono stati fatti scorrere, durante il minuto di silenzio, sugli schermi presenti in aula. (foto Marco Nordio)