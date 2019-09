Controlli velocità e postazioni Ump

Proseguono i controlli della Polizia municipale per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine.

Da Lunedì 2 settembre, per tutta la settimana, le pattuglie con autovelox e telelaser saranno in servizio su strada La Rizza, via Vigasio, tangenziale Nord, via Bresciani, via Preare.



L’ufficio mobile di prossimità sarà, invece, nei mercati rionali con sospensione delle attività nelle ore pomeridiane.

Lunedì, dalle 7.30 alle 10, gli agenti saranno in piazzale Stefani e, a seguire, in piazza Arsenale fino alle 13.

Martedì, dalle ore 7.30, mercato di via Plinio in Borgo Venezia fino alle 13.

Mercoledì, dalle 7.30, mercato di piazza Vittorio Veneto e, dalle 10.30, mercato di via Poerio, fino alle 13.

Giovedì, dalle ore 7.30, mercati di via Don Mercante e di via Prina, fino alle 13.

Venerdì, dalle 7.30, mercato di corso Porta Nuova e, dalle 10.30, mercato di piazza Sedici Ottobre, fino alle 13.

Sabato, dalle 7.30, mercato dello stadio fino alle ore 15.30.