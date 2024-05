Un capriolo è stato liberato nel vicentino dai vigili del fuoco dopo che si era incastrato tra le sbarre della cancellata.

Nella sfortuna, almeno ha scelto la cancellata giusta nella quale andare ad incastrarsi: un capriolo intrappolato con la testa tra le sbarre di una cancellata è stato liberato questa mattina, martedì 7 maggio, dai vigili del fuoco nel vicentino, ad Arzignano.

E il bello, per così dire, è che la cancellata nella quale il capriolo di oltre 30 chili si è infilato era propri quella della sede dei vigili del fuoco. Il personale della squadra sentito i lamenti dell’animale sono subito accorsi e l’hanno liberato allargando le sbarre con un divaricatore. L’animale è stato consegnato al personale per il recupero della fauna selvatica che l’ha successivamente rimesso in libertà, in una idonea zona verde, lontana dal centro abitato.