Elezioni europee a Verona: ecco la scheda elettorale. Come si vota

Le elezioni europee a Verona: la scheda elettorale della circoscrizione nord est.

Si avvicina la date delle elezioni europee, e il Ministero dell’Interno ha diffuso le immagini dei fac-simile della scheda elettorale che sarà utilizzata nelle diverse circoscrizioni italiane. Per i cittadini della circoscrizione Italia nord-orientale, che include Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna, e quindi anche Verona, la scheda sarà di colore marrone e presenterà 12 simboli di partito.

Date e orari del voto.

Si vota l’8 e il 9 giugno 2024. I seggi saranno aperti sabato 8 dalle 15 alle 23 e domenica 9 dalle 7 alle 23. Lo scrutinio delle schede inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. In totale, verranno eletti 76 italiani che rappresenteranno il paese al Parlamento europeo.

Chi ha diritto al voto e quali documenti sono necessari.

Tutti i cittadini italiani maggiorenni residenti in Italia o in un altro Stato membro dell’UE possono votare. Si dovrà esibire un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. Per i cittadini dell’UE residenti in Italia, è necessario registrarsi in anticipo presso il comune di residenza.

Le preferenze.

Ai sensi della legge elettorale europea, tutti i Paesi membri devono usare un sistema elettorale proporzionale. Ciò significa che l’assegnazione dei seggi avviene in modo da assicurare alle diverse liste un numero di posti proporzionale ai voti ricevuti. L’Italia usa il voto di preferenza, che dà agli elettori la possibilità di indicare, nell’ambito della medesima lista, da una a tre preferenze, votando, nel caso di due o di tre preferenze, candidati di sesso diverso. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.

I partiti e la soglia di sbarramento.

Le liste dei partiti che parteciperanno alle elezioni sono state ufficialmente depositate presso il Ministero dell’Interno. Sono 12 le liste ammesse, mentre altre cinque sono state escluse. Per essere eletti, i partiti devono superare una soglia di sbarramento del 4% dei voti validi espressi a livello nazionale.

Novità per gli studenti fuori sede

Una novità riguarda gli studenti fuori sede, i quali potranno votare nel comune dove studiano, purché abbiano presentato domanda entro il 5 maggio.

Il voto per gli elettori con disabilità.

Ci sono diverse modalità per garantire il diritto di voto agli elettori con disabilità. Coloro che sono ricoverati in ospedali o case di cura possono votare nel luogo di degenza, mentre gli elettori con gravi infermità possono votare a domicilio. Gli elettori non deambulanti possono votare in sezioni elettorali accessibili e gli elettori con impedimenti fisici possono essere assistiti da un accompagnatore.