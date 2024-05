La classifica della movida nelle città italiane secondo BonusFinder: Verona si piazza al decimo posto.

Verona nella top ten della movida: ha più bar e ristoranti di Venezia. Un recente studio di BonusFinder Italia ha analizzato le 50 città più grandi d’Italia tenendo conto di diversi fattori chiave che caratterizzano l’esperienza di divertimento, tra cui il numero di bar e ristoranti, la disponibilità di hotel, la presenza di club e discoteche, il prezzo medio degli alberghi e i costi di trasferimento da e per l’aeroporto.

Roma e Milano.

Roma e Milano si piazzano al primo posto con un punteggio di 9.5 su 10. Con oltre 10,000 bar e ristoranti a Roma e quasi 9,600 a Milano, e con decine di night club e discoteche (34 Roma e 27 Milano) le città offrono un’ampia gamma di opzioni per il divertimento. Unica nota dolosa sono i prezzi medi degli alberghi, tra i piú alti all’interno dello studio, aggirandosi intorno ai 300 euro. I prezzi dei cocktail seguono la stessa tendenza, con una media di €10 a Roma e €12 a Milano, confermando il lato costoso ma vibrante di queste mete di divertimento.

Firenze si posiziona al terzo posto della classifica con un punteggio complessivo di 6.9 su 10. Rinomata per la sua bellezza artistica e architettonica, Firenze di certo non delude quando si tratta di offrire divertimento e movida, con oltre 2,700 bar e ristoranti e 12 club e discoteche. Il prezzo medio per un albergo nella città toscana va oltre i 270 euro. I cocktail, invece, si aggirano intorno una media di 8 euro.

Napoli si posiziona al quarto posto della classifica con un punteggio di 6.5 su 10. Con oltre 5,000 bar e ristoranti, più di 2800 hotel e 11 discoteche, Napoli è una destinazione ideale per chi cerca divertimento e buona cucina. Il prezzo medio degli alberghi si aggira intorno ai 140 euro, uno dei piú bassi della top 10. I cocktail invece si mantengono nella media nazionale, 8 euro.

Verona e Venezia.

Venezia si posiziona al quinto posto della classifica con un punteggio complessivo di 6.3 su 10. Con il suo fascino unico e romantico, Venezia offre un numero più limitato di bar e ristoranti (1,431), con 6 discoteche e club disponibili. Inoltre, Il prezzo medio degli alberghi è il piú alto registrato nello studio, 309 euro.

E Verona? Decimo posto in classifica, grazie ai 1.640 tra bar e ristoranti, più di quelli di Venezia, e ai 1.075 alberghi. I prezzi: 169 euro il costo medio di una stanza in hotel, 8 euro un cocktail.