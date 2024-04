L’ex Zaccagni punisce l’Hellas, Verona ko di misura contro la Lazio

Nel posticipo del sabato sera della 34esima giornata di serie A, la Lazio batte l’Hellas Verona 1 a 0.

L’Hellas Verona torna a perdere. Dopo la bella vittoria contro l’Udinese, nel posticipo del sabato sera della 34esima giornata di serie A, la Lazio batte l’Hellas Verona 1 a 0. Primo tempo con poche occasioni da rete (Isaksen impegna Montipò su azione d’angolo, Swiderski si divora il vantaggio a porta vuota dopo un’uscita sbagliata di Mandas), poi nella ripresa la Lazio cambia ritmo, creando e sprecando a ripetizione con Luis Alberto, Castellanos e Pedro, colpendo anche una traversa e un palo. Decide l’incontro l’ex Zaccagni, entrato dalla panchina dopo un mese d’assenza per infortunio.

La cronaca

Per questa gara Tudor conferma Felipe Anderson e Luis Alberto a supporto di Castellanos, Isaksen preferito a Lazzari sulla fascia, Guendouzi al posto di Vecino a centrocampo, Romagnoli nella difesa a tre con Patric e l’ex Casale. Dall’altra parte Baroni si affida a Mitrovic-Noslin-Lazovic alle spalle di Swiderski, Folorunsho scala in mediana con Serdar. Difesa composta da Tchatchoua, Magnani, Coppola, Cabal, tra i pali Montipò.

Al 12esimo ci prova il Verona con Swiderski che prolunga in area per Mitrovic che da posizione angolata non riesce a inquadrare la porta. Al 18esimo Lazio pericolosa: da corner, la palla sfila sul secondo palo, piattone di Isaksen, Montipò reattivo salva con il piede. Al 21esimo azione personale di Felipe Anderson, destro debole e centrale, facile preda di Montipò. Al 33esimo percussione di Folorunsho, destro di Serdar sporcato in angolo da Romagnoli. Un minuto più tardi gialloblù pericolosi: Mandas esce completamente a vuoto, sponda di Noslin per Swiderski che calcia incredibilmente a lato a porta vuota. Il primo tempo si chiude con poche occasioni da rete: Isaksen impegna Montipò su azione d’angolo, Swiderski si divora il vantaggio a porta vuota dopo un’uscita sbagliata di Mandas.

Si va nella ripresa, due minuti e Lazio vicina al gol: da corner, Felipe Anderson esplode un bolide di destro che si stampa sulla traversa. Al 62esimo ancora padroni di casa: lancio di Patric, Luis Alberto anticipa Montipò in uscita, il suo pallonetto si perde a lato. La Lazio insiste, dormita di Duda, Kamada gli soffia la sfera e smarca Pedro a tu per tu con Montipò, destro sul fondo. Altri tre minuti e nuovamente la squadra di Tudor in avanti: Guendouzi avanza sulla destra, cross basso per Castellanos, sinistro di prima intenzione, Montipò si oppone. Al 72esimo Lazio in vantaggio: Suslov perde palla, Zaccagni triangola in area con Luis Alberto e fredda Montipò sul primo palo. All81esimo Hellas vicina al pareggio: punizione di Suslov, Coppola devia sottomisura con il corpo, Mandas respinge d’istinto. Tre minuti dopo altro legno per la Lazio: punizione battuta a sorpresa da Pedro, Montipò in ritardo guarda la palla sbattere sul legno. La gara termina qui, vince la Lazio.

Il tabellino

LAZIO-HELLAS VERONA 1-0

Reti: 72′ Zaccagni

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale (dal 60′ Pedro); Felipe Anderson (dall’86’ Vecino), Guendouzi, Kamada, Marusic; Isaksen (dal 60′ Zaccagni), Luis Alberto (dal 76′ Hysaj); Castellanos (dall’86’ Immobile)

A disposizione: Sepe, Renzetti, Pellegrini, Gonzalez, Lazzari, Cataldi, Rovella

Allenatore: Tudor

HELLAS VERONA (4-4-2): Montipò; Tchatchoua (dal 78′ Centonze), Magnani, Coppola, Cabal; Mitrovic (dal 60′ Suslov), Serdar, Folorunsho (dall’86’ Henry), Lazovic (dal 78′ Bonazzoli); Noslin, Swiderski (dal 60′ Duda)

A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Vinagre, Dani Silva, Dawidowicz, Patane, Charlys

Allenatore: Baroni

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti: Costanzo di Orvieto e Passeri di Gubbio

NOTE. Ammoniti: 38′ Romagnoli, 49′ Casale, 70′ Luis Alberto, 70′ Duda, 74′ Cabal, 86′ Coppola, 90’+4′ Zaccagni