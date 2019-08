Patrono San Massimo: modifiche alla viabilità

Nei prossimi giorni, in occasione di alcuni eventi organizzati per la festa del santo Patrono di San Massimo, sarà limitata la circolazione in alcune strade del quartiere.

Domenica 25 Agosto si terrà la “Pedalata tra le vie del quartiere”. Dalle ore 10 a mezzogiorno, verranno chiuse al traffico: via Brigata Aosta, via Sardegna, via XXIV Giugno, via Fenilon, via Carnia, via Cason, via Lugagnano, corte Salvi, via Bacilieri, via Candia, via Rodi, via S. Lucillo, via Pole, pista ciclabile ex Canale Conagro, Parco Cuore Verde.



Martedì 27 Agosto, invece, in occasione della “Corsa sotto l’Angelo”, limitazione della circolazione, dalle ore 19 alle 21, in via Brigata Aosta, via Friuli, via Monsignor Luigi Bellotti, via Carnia, via Cason, via Lugagnano, via Bacilieri, stradella Ca’ del Bisso, via Cipro, attraversamento via Urbano III, via Penazzi, attraversamento via Don Gregorio Segala, via Ognibene, attraversamento via S. Euprepio, via Liruti, via Strada Lobbia, attraversamento via Milone, via Stradella Lobbia, pista ciclabile ex Canale Conagro, attraversamento via Romagnoli, attraversamento via Brigata Aosta, via XXIV Giugno, Parco Cuore Verde.